Un juez revocó la prisión domiciliaria de “Bebote” Álvarez y seguirá en la cárcel Jueves, 25 de julio de 2019 Lo decidió Santiago Márquez que lo investiga por extorsionar al ex DT Ariel Holan. El martes le habían otorgado el beneficio en la causa Independiente.





El ex jefe de la barra brava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, seguirá detenido y no obtendrá la prisión domiciliaria a pesar de que el martes la jueza Brenda Madrid, que lo investiga por el fraude en el Club Independiente, le había otorgado ese beneficio.



La decisión la tomó el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Santiago Márquez, que rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de "Bebote". Márquez lo investiga en otro expediente, en el que el barra brava está acusado de extorsionar al ex DT de Independiente Ariel Holan y de pedirle US$ 50.000 dólares.





Ese episodio ocurrió a mediados de octubre de 2017. Holan volvía de la práctica en su auto con uno de sus ayudantes de campo y un amigo cuando fue interceptado por tres vehículos y dos motos de apoyo. "Bebote" bajó de una de ellas y se metió a la fuerza en el coche del entrenador para perpetrar la amenaza.



Los fondos que pedía "Álvarez", cree la Justicia, eran para viajar a Paraguay donde Independiente jugaba contra Nacional de Asunción por la Copa Sudamericana.



La decisión de Márquez va a contramano de la que había tomado su colega Brenda Madrid en el caso de fraude en Independiente. La magistrada le había dado el beneficio luego de que validara los dichos de "Bebote" en el expediente en los que acusó a Pablo Moyano de estar detrás de las maniobras con entradas y carnets truchos para que ingrese la barra, entre otros ilícitos. El beneficio implicaba, de alguna manera, la aceptación como arrepentido. Iba a estar monitoreado por una pulsera electrónica.





Márquez argumentó que la decisión de revocar ese beneficio radicaba en la necesidad de poder garantizar que "Bebote" se presente en el juicio oral que empezará en diciembre por la extorsión a Holan.



La causa de Independiente igual sigue avanzando y en las próximas semanas el fiscal Scalera, a cargo del caso, pedirá que Pablo Moyano se a enviado a juicio por ser el jefe de una asociación ilícita que defraudo al club.





Para la Justicia, la asociación ilícita la integraban barra bravas del Club -entre los que están "Bebote" y Damian Lagaronne- y varios directivos del club como Pablo Moyano, Héctor "Yoyo" Maldonado y Noray Nakis. Este último está preso. También el ex jefe de custodia de los Moyano Roberto "Polaco" Petrov.





Además del negocio de la venta ilegal de entradas, la Justicia investiga triangulaciones de dinero en el pase de jugadores, fideicomisos y dinero negro que se le entregaba a la barra brava para viajes. También supuestas maniobras de aprietes y extorsiones.



Los Moyano dicen que no cometieron esos delitos y denuncian que la causa está "armada". Incluso puntan al Gobierno.