Cinthia Fernández dejó el Bailando tras la renuncia de su coach Jueves, 25 de julio de 2019 La bailarina no soportó la presión y decidió abandonar el certamen.



Se derrumbó la participación de Cinthia Fernández en el Bailando luego de la renuncia de su coach Quique Pérez.



El martes, la bailarina reveló que el coreógrafo dejó el equipo porque no podía hacerle frente a la cantidad de días y horas de ensayo. Ella, por su parte, aseguró que su compañero necesita ese tipo de preparación porque no es profesional y que siempre le dedicó ese tiempo a cada participación.



"Estamos viendo de que Quique pueda quedarse al menos como asistente", comentó Cinthia luego de la renuncia del coach. Finalmente, esa posibilidad quedó en la nada y el conflicto terminó de la peor manera. Ángel de Brito contó que Fernández decidió renunciar aunque su novio Martín Baclini insiste con quedarse en el concurso.