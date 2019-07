Adolescente denunció en las redes que un amigo la drogó y después la violó Jueves, 25 de julio de 2019 La menor, que realizó la denuncia policial, acusó a un hombre con el que te­nía una amistad, que por el momento no se encuentra detenido.

“Amigos/as quiero infor­marles que hoy (ayer) a las 2,00 a.m. me encontraron inconsciente en la costanera de Paso de los Libres... Por­que fui violada y drogada por un idiota que ojalá se pudra en la cárcel”, escribió en su muro de Facebook



Este es el contenido de una publica­ción realizada por una ado­lescente de 17 años de Paso de los Libres en su cuenta de Facebook.





La denuncia fue realiza­do en la sede de la Comisa­ría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres, por la madre de la chica identifi­cada como S.F de 17 años. La misma había señalado a los agentes de que la vícti­ma había estado en una casa ubicada por calle Coronel López de esa localidad fron­teriza. En ese lugar se había reunido con un amigo, quien le habría suministrado al­gún tipo de estupefacientes, entre algunas bebidas con el que habían compartido, tras lo cual habría perdido el co­nocimiento. En este estado de indefensión el sujeto ha­bría abusado de ella.



Se presume que luego fue llevada a la costanera li­breña en un vehí­culo, y arrojada en la vía pública. Fue encontrada ayer a las 5.30 aproximadamente, y tras­ladada al nosocomio local donde recibió las primeros auxilios, razón por lo cual los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de poder determinar si el sujeto actuó solo o en complicidad.



El medio Libres te Infor­ma publicó que a las pocas horas la menor ingresó al Hospital San José, donde los médicos luego de examinar­la, se comunicaron con la madre para informarle que su hija presentaba signos de abuso sexual y se encontra­ba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena.



En ese momento la mujer fue a realizar la denuncia que derivó en un procedi­miento en que el no se supo si hubo detenidos, pero ha­brían secuestrado elemen­tos de importancia para la causa.



El medio señalado agre­gó que se están haciendo los análisis sanguíneos para determinar el tipo de drogas que le habían hecho ingerir. Por otro lado se le realizaron los demás estudios gine­cológicos para constatar el ultraje.