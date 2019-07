Falleció Huguito “Dinamita” Santillán, el boxeador santafesino

Jueves, 25 de julio de 2019

El santafesino Hugo Santillán murió este jueves 25 de julio internado por un traumatismo de cráneo, luego de haberse desvanecido el sábado por la noche mientras escuchaba el fallo de la pelea que empató con el uruguayo Eduardo Abreu, que defendió su título Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



El púgil, de 23 años y oriundo de la localidad de Ceres, cayó sobre el pecho del árbitro cuando se leía la tarjeta del último juez -que dieron empate en decisión dividida– y enseguida recibió atención médica, pero ante su falta de reacción, fue trasladado de urgencia.



En su cuenta en Instagram Héctor Pela Santillana su sobrino, escribió:



No hay Consuelo Para Este Dolor Hermano Estoy Partido al Medioo Por Que Nos Dejaste Si tenías Tantas cosas objetivo Por Cumplir metas Pero Dios Te Quiso Tener Con el Todos Algun Dia Partiremos pero Te Adelantaste Muchoo Hermanoo Ahor Con Quien Voy a Ir a Correr con Quien Voy a Ir a Entrenar Explicame Vos Me llevaste al Boxeo Me Enseñaste Cosas increíbles Por diooss Me duele El Almaa No Tengo Mas Lagrima Para este dolor te voy a extrañar dinamita Me Quedo Con los mejores momento que pasamos juntos mi rey Fuiste Alguien Especial Para Mi Eras mi Idolo Yo seguia Tus Pasos Hermanoo Ahora Me dejaste soloo Pero Dios Te Quiso tener alla Con el Tus Hijos te Van a Extraaañaar muchoo Hermanoo Dale fuerzas a Tu mujer de donde estes y a tus hijos. Quizas no Me di Cuentaa Que Te estabas despidiendo Me isiste pasar Este Mes Increíble Fue especial Y querias que yo Este en El rincon Como si fuese que era tu última pelea y estuve ahi hermanoo Siempre juntos mi loco Dame fuerzas Campeon De La Vida



“Tuvieron que operarlo por una inflamación en la zona del cerebro“, reveló el padre del púgil y agregó: “Sufrió dos paros cardíacos: uno durante la operación y otro estando en terapia intensiva”, explicó compungido el padre de Santillán en diálogo con Todo Noticias dando cuenta de la gravedad de su estado.



Santillán (60 kilos) tenía suspendida la licencia hasta el próximo martes 30 del corriente, por decisión de la Federación Alemana, tras la derrota que sufrió en junio pasado con el armenio-germano Artem Harutyunyan, en Hamburgo.



El boxeador santafesino llegaba a este combate por el cinturón Latino Plata de la categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un récord de 19 triunfos, 6 derrotas (2 por KO) y un empate.