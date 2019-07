Vara firmó un convenio para financiar la compra de una cámara frigorífica para el matadero de Monte Caseros

Jueves, 25 de julio de 2019

En el marco del programa de fortalecimiento de las plantas frigoríficas de la provincia, el ministro de Producción, Ing. Jorge Vara, firmó esta mañana un convenio para la compra de una cámara frigorífica para el matadero de Monte Caseros.



El acuerdo marco para el financiamiento fue suscripto entre el Instituto de Fomento Empresarial-Sociedad de Economía Mixta (IFE-SEM) a través del ministro -que preside el directorio-, y la Municipalidad casereña representada por su intendente Miguel Olivieri.



La actividad tuvo lugar las instalaciones del Club Progreso y estuvo presidida por el ministro Vara, acompañado del secretario de Agricultura y ganadería, Lic. Manuel García Olano, y el jefe comunal anfitrión. “El matadero local no tenía una cámara de frío, que lo limitaba para el día de mañana tener tránsito provincial, y por lo que es Monte Caseros necesitaba incorporar una para mejorar el servicio para los usuarios ya que, además de las cuestiones sanitarias, el frío mejora la calidad de la carne que consumimos”, explicó García Olano.



Tras recordar que similares iniciativas se concretaron en lugares como Mocoretá, San Roque, Gobernador Virasoro, Sauce, Riachuelo y Gobernador Martínez y otros municipios, García Olano dijo que desde el Gobierno Provincial se maneja el concepto de que además del acompañamiento del Estado “estas plantas tienen que crecer”, y lo hace con un “esquema de financiamiento y no de subsidios”. Explicó que la futura cámara está compuesta de contenedores para almacenar entre 100 y 150 medias reses, que va a mejorar mucho el servicio.



Luego, el ministro Vara comentó que más allá de que el financiamiento se enmarca en un programa de fortalecimiento, es un “un tema en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo” y que de esta manera se comienza con un “cambio gradual” en la cultura de la cadena de la carne mientras el trabajo se sigue transparentando a través de la “faena formal”. “El cambio es muy significativo y podemos estar más tranquilos, más seguros”, reflexionó.



En otro tramo de su discurso, Vara recordó que cuando asumió la gestión hace diez años no había ninguna planta frigorífica habilitada para tránsito provincial y hoy ya se cuenta con tres frigoríficos habilitados para el tránsito interprovincial y dos que están avanzando para exportación, que “es el último paso”. “Son un avance fenomenal para la industria de la carne”, aseveró.



Por último, el ministro se refirió a los buenos resultados de la reciente misión comercial realizada a la República Popular China junto al gobernador Gustavo Valdés, y la gran puerta abierta para la industria cárnica correntina y también para la madera. Al mismo tiempo, habló sobre la necesidad de instalar en la agenda nacional la vuelta del ferrocarril mesopotámico, fundamental para sacar la producción sobre la costa del río Uruguay.