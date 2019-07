Nació Benjamín, el cuarto hijo de Marcelo Gallardo

Miércoles, 24 de julio de 2019

El "Muñeco" y su esposa Geraldine La Rosa se transformaron en padres nuevamente





La familia Gallardo recibió a su nuevo integrante durante las últimas horas: Marcelo y Geraldine La Rosa se transformaron en padres por cuarta vez con el nacimiento de Benjamín Keanu.



Según pudo saber Infobae, la particular elección como segundo nombre estuvo a cargo de la madre del niño y fue en homenaje al actor Keanu Reeves, protagonista de diferentes éxitos como Matrix, Máxima Velocidad, John Wick y que también hizo la voz de Duque Caboom en la recientemente estrenada Toy Story 4.



Benjamín nació a las 10 de la mañana del 24 de julio en la Clínica Suizo Argentina y pesó tres kilos y medio.



Geraldine es diseñadora de indumentaria y conoció a Marcelo cuando ambos tenían 14 años y vivían en Merlo. "¿Cuál es la clave para seguir juntos después de tantos años de matrimonio? Creo que mejor que la mía no hay ninguna: él está casi todo el día afuera y nos vemos a la noche. No tenemos tiempo ni para discutir", confesó la flamante madre en una entrevista hace un tiempo atrás.





El mayor de la dinastía Gallardo es Nahuel, el lateral izquierdo que ya acumula cinco partidos como jugador profesional en River a los 21 años. El siguiente es Matías, quien tiene 15 años y se desempeña como enganche en la séptima división de la institución de Núñez, además de aparecer seguido cerca de su padre durante los partidos ya que se desempeña en reiteradas ocasiones como alcanzapelotas.



El tercero en la línea es Santino, que con 12 años espera sumarse próximamente a las filas juveniles del club que tiene a su padre como uno de los máximos emblemas de la historia.



Los Gallardo son parte por completo del Mundo River, teniendo en cuenta que hasta Máximo (padre de Marcelo) es ojeador de la institución y entrenador del equipo senior de la institución.



La primera foto del nuevo integrante de la familia la publicó Nahuel en su cuenta de Instagram. El nacimiento de su hermano lo puso en un dilema: tiene ofertas de Unión de Santa Fe y San Martín de Tucumán para salir a préstamo pero duda en marcharse porque quiere compartir tiempo con Benjamín.