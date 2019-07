A una jubilada le amputaron la pierna equivocada

La señora había llegado por un diagnóstico de diabetes. Los profesionales fueron denunciados por mala praxis.



Una mujer de 66 años fue víctima de mala praxis en las últimas horas dentro de una clínica ubicada en la localidad bonaerense de Berazategui, donde la señora había ingresado inicialmente por un diagnóstico de diabetes y le terminaron amputando la pierna equivocada.



La afectada por este increíble y repudiable error médico es una jubilada del PAMI, que ya había sufrido la amputación de una parte de uno de sus pies por un diagnóstico de diabetes. No obstante, esa intervención no tuvo los resultados esperados y, por tal motivo, se programó una nueva para extender la amputación, en el mismo miembro, pero hasta la rodilla.



Pero todavía faltaba lo peor: cuando la mujer se despertó de la anestesia entró en pánico al descubrir que la pierna amputada era la que tenía sana.



Así las cosas, en el futuro cercano no solamente se deberá someter a una nueva cirugía para que los médicos seccionen el miembro indicado, sino que además tendrá que dar pelea en la Justicia para conseguir un resarcimiento.