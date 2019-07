Maniataron a una familia y se llevaron dinero y joyas

Miércoles, 24 de julio de 2019

Un hombre, su esposa e hija padecieron 60 minutos de terror en su casa de la ciudad correntina de Saladas. Fueron asaltados por cuatro delincuentes encapuchados y armados con pistolas, decididos a robar una suma de dinero que "sabían" estaba guardado en alguna parte de la vivienda.





En horas de la madrugada de este martes cuatro sujetos ingresaron a la vivienda de un reconocido comerciante de la localidad de Saladas de apellido Gabe, domiciliada por calle Sargento Cabral entre Martínez y Vidal. Los malvivientes buscaban dinero y para llevar a cabo su cometido amenazaron y maniataron a los tres ocupantes de la casa en cuestión.



Fuentes policiales confiaron que el hecho se habría perpetrado alrededor de las 4 de la madrugada, momento en que 4 ladrones irrumpen en la vivienda luego de ingresar a ella por un ventiluz que linda con la propiedad de un vecino.



Una vez adentro los malvivientes, los cuales tenían sus rostros tapados para no ser reconocidos, despertaron a los integrantes de la familia de Jorge Gabe y con amenazas y a punta de pistola los amedrentaron por el término de casi una hora exigiéndoles dinero.





Al momento del hecho estaban en la vivienda Jorge Gabe, su esposa y una hija, quienes fueron maniatados de manos y pies con cinta pack, cables y cintos. Según se pudo saber los ladrones exigían la entrega de un dinero que al parecer había en la propiedad. Estos eran de una contextura chica y solo uno de ellos tenía un arma de fuego en su poder o al menos la exhibía amenazando constantemente.



Luego de casi una hora de calvario adentro de la casa, los ladrones se retiran del lugar pero no sin antes llevarse el disco rígido (DVR) donde se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la propiedad y no dejar rastro alguno. Se llevaron además una importante suma de dinero y joyas.