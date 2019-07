River no pudo con Cruzeiro en el inicio de octavos Miércoles, 24 de julio de 2019 El Millonario y el conjunto brasileño empataron sin goles en el partido de ida. Matías Suárez erró un penal en el final. La revancha será el próximo martes en Brasil.



River igualó como local 0 a 0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que tendrá que jugarse la clasificación en Belo Horizonte la próxima semana, en un partido diputado esta noche, en el estadio Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



El Millonario no le encontró la vuelta al planteo del equipo visitante, que tuvo varias chances para marcar un gol, y encima sobre la hora desperdició la chance de llevarse el triunfo, luego de que Matías Suárez desviara un penal, sancionado mediante el VAR por una infracción dentro del área a Lucas Pratto.



La revancha se disputará el próximo martes en Belo Horizonte, donde River deberá ganar o empatar por cualquier resultado que no sea 0-0 para pasar a los cuartos de final.