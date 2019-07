Chiqui Tapia no se retractó a pesar del castigo Martes, 23 de julio de 2019 La Conmebol tomó una drástica decisión luego de la dura carta que el presidente de la AFA le envió a Alejandro Domínguez. Idas y vueltas tras la picante acusación de Messi.



El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no se retractó hoy del contenido de la dura carta emitida contra Conmebol y sólo pidió disculpas por haberla hecha pública.



Así lo reconocieron a NA testigos de la reunión realizada en Paraguay, sede del ente que regula el fútbol sudamericano.

Según pudo reconstruir esta agencia, Tapia ratificó lo expresado en la carta enviada el 3 de julio y los miembros del Consejo la manifestaron que “estaban dolidos”.





“Él forma parte de esto. Fue uno de los principales impulsores del VAR. Es cierto que hubo errores arbitrales, pero hablar de corrupción, cuando él es miembro de esta Conmebol que busca desterrar hace tres años estas políticas es muy fuerte”, le dijeron a NA.



Con este escenario, los miembros de Conmebol le manifestaron no “sentirse representados” por Tapia y decidieron desplazarlo como representante ante el Consejo de FIFA.



“Lamentablemente, lo sucedido en el partido de ayer entre nuestra Selección Argentina y su similar de Brasil, merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca”, decía la nota que Chiqui le había remitido a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.



Consultado sobre los dichos de corrupción de Lionel Messi después del partido frente a Chile, Tapia dijo que las declaraciones del capitán de la Selección fueron a “título personal”.