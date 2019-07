Bilardo ya puede respirar por sus propios medios

Martes, 23 de julio de 2019

El estado de salud de Carlos Salvador Bilardo sigue siendo delicado, al punto que el Instituto Argentino de Diagnostico y Tratamiento informó que "se encuentra en la unidad de terapia intensiva siendo su pronóstico reservado". Pero dentro de ese panorama complicado apareció una noticia alentadora.







Nery Pumpido, integrante del plantel campeón de México 86 y subcampeón en Italia 90, habló este lunes en Fox Sports sobre el delicado momento del ex DT. "Dentro de la gravedad, se está recuperando de a poco. Hoy le quitaron el respirador y es un avance", confirmó.



El ex jugador de River remarcó la voluntad y el esfuerzo de Bilardo ante el difícil momento en el que se encuentra. "Carlos demuestra sus ganas de salir adelante, para nosotros es una persona muy importante", aseveró.



A Pumpido lo acompañaron otros dos históricos: Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti. Juntos le dieron su apoyo al Doctor en la lucha contra el síndrome de Hakim-Adams, enfermedad que padece desde 2017.





Desde el último parte, emitido el pasado vienes 19 de julio, el IADT no emitió un nuevo comunicado sobre cómo se encuentra el ex entrenador de Boca y Estudiantes entre otros equipos.