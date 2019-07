Una versión sobre Lucas Pratto sacudió el mundo River

Martes, 23 de julio de 2019

En Brasil aseguraron que ya había un acuerdo para que el Oso saliera a Flamengo. Pero su representante lo desmintió.





A horas de disputar la ida con Cruzeiro en el Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se sacudió con una pregunta que retumbó durante todo el lunes por Núñez: ¿se va Lucas Pratto? Un artículo periodístico de O Globo se encargó de instalar esta versión, que inmediatamente hizo mucho ruido en la Argentina. De acuerdo a la nota, Flamengo estaba convencido, quería sí o sí al goleador del Millonario y hasta había acordado un contrato espectacular con el delantero de 31 años, que rondaría los 3 millones de dólares anuales.





¿Marcelo Gallardo perderá entonces a una de sus máxima figuras? El DT había pedido especialmente que le mantuvieran el plantel y la dirigencia se lo había prometido. Y todo indica que le cumplirán. Más allá de la información de la prensa brasileña, en River no están dispuestos a dejar ir a nadie, y mucho menos a Pratto, por quien pagaron 14 millones de dólares.





El interés de Flamengo existió. El conjunto carioca busca reforzarse con nombres de peso (está por sumar a Filipe Luis y Diego Costa, por ejemplo). Sin embargo, según avisaron desde el club de la banda roja, la única manera de que otra institución pueda sacar al Oso del plantel comandado por el Muñeco es abonando la cláusula de rescisión que figura en su vínculo. ¿De qué valor es? De 30 millones de euros. Y desde Flamengo no pondrán ese dineral sobre la mesa, porque tampoco lo haría ningún equipo de Sudamérica. Mucho menos, teniendo en cuenta que Pratto no podría disputar esta edición de la Libertadores con otra camiseta puesto que ya disputó la fase de grupos con la de River.



“No hubo ni hay absolutamente nada de eso”, le desmintió a Clarín Gustavo Goñi, representante del Oso. Desde la Comisión Directiva también llevaron tranquilidad rápidamente ante la divulgación de un trascendido periodístico: "Queremos ganar la quinta Libertadores y Pratto es clave para nosotros", deslizaron.



Con 22 goles (algunos muy importantes, como ante Boca en la final de la Copa del año pasado) y 16 asistencias en 67 partidos, Pratto se transformó en una pieza vital del River de Gallardo, que comenzará este semestre en el banco de los suplentes. Pero no porque haya perdido su puesto, claro. El atacante está recién recuperado de una fisura en el sacro (zona lumbar) y estuvo parado durante toda la pretemporada. Es por eso que el entrenador lo llevará de a poco.



Y tanto los hinchas como el DT pueden respirar tranquilos: la intención es que Pratto siga teniendo la banda cruzada en su pecho.