Caso Abril: para el fiscal sería ajuste de cuentas Martes, 23 de julio de 2019 Tras el ha­llaz­go de la pe­que­ña Abril, en un ba­su­ral de zo­na Sur en Re­sis­ten­cia, Cha­co, el fis­cal Jor­ge Cá­ce­res Oli­ve­ra a car­go de la in­ves­ti­ga­ción di­jo que no tie­ne du­das de que se tra­ta de un ajus­te de cuen­tas.



“En nin­gún mo­men­to se pen­só que se tra­ta­ba de un se­cues­tro ex­tor­si­vo. No se pi­dió di­ne­ro. Se la lle­va­ron y la tor­tu­ra­ron. Se tra­ta de un ajus­te de cuen­tas”, con­si­de­ró el fis­cal.

La ni­ña si­gue en gra­ve es­ta­do in­ter­na­da en el hos­pi­tal Pe­diá­tri­co. Abril sa­lió el sá­ba­do úl­ti­mo cer­ca del me­dio dí­a, a com­prar pan y no re­gre­só. Fue ha­lla­da ho­ras des­pués en un ba­su­ral.