De qué hablamos cuando hablamos de pindonga y cuchuflito Martes, 23 de julio de 2019 La ex presidenta Cristina Fernández se refirió despectivamente al fenómeno de las segundas marcas, propiedad de pymes locales, que crecieron por la caída del poder adquisitivo.



El fragmento del discurso se hizo viral. En plan de criticar al Gobierno, Cristina Fernández señaló el viernes en Mar del Plata que en la Argentina de hoy la actividad económica no estaría funcionando en un entorno netamente “capitalista”, a diferencia, afirmó, de lo que sí ocurría por ejemplo, durante sus dos mandatos, cuando sí había verdadero capitalismo porque la gente podía comprar lo que quería.





En ese sentido hizo dos señalamientos: por un lado, defendió a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof, a quien desde el oficialismo se lo tilda de “soviético” (mote que también supo usar en su momento el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno). Y también, que por una caída del poder adquisitivo las primeras marcas estarían perdiendo terreno frente a segundas marcas mencionadas, despectivamente, como “La pindonga” o “El cuchuflito”.





Es obvio que Kicillof no pretendió ni pretende que la economía opere bajo un esquema como el que funcionó en la ex Unión Soviética (a la que Cristina mencionó haciendo gesto de comillas con los dedos, vaya a saber por qué). Aunque el ex ministro de economía preferido de Cristina no se privó, cierta vez, de afirmar: “Si yo quiero, puedo hacer quebrar a Techint”.



No eran prácticas muy capitalistas, tampoco, la necesidad de ciertos empresarios de cultivar las amistades con funcionarios decisivos a la hora de destrabar una importación, conseguir los dólares para pagar dicha importación o liberar los productos de la Aduana. Por cierto también se vivieron épocas de desabastecimiento y de góndolas vacías, pese a la rigurosa vigilancia del ex secretario Guillermo Moreno.





No deja de ser llamativa, igual, la intensa adhesión al sistema capitalista de la ex presidenta.



Pero lo más interesante fue lo de Pindonga y Cuchuflito.



El surgimiento de este tipo de marcas (el marketing las califica como segundas o terceras marcas) podría explicarse por varios motivos, que van más allá incluso de la fuerte caída del poder adquisitivo en el último año. Así lo entiende un empresario que tiene una planta de producción de estas segundas marcas.



“Las primeras marcas no solo tienen los precios más altos, sino que en medio de la sensible caída del poder adquisitivo tardaron o se negaron a adaptarse a la nueva realidad. Además, en el caso de multinacionales, algunos gerentes locales recibieron una bajada de línea del exterior que les ordenaba tratar de seguir con los precios de sus productos la cotización del dólar”.



El senador Federico Pinedo se metió en la discusión: "El capitalismo sano precisamente genera miles y miles de PyMes Pindonga y Cuchuflito en lugar de mercados concentrados de pocas grandes marcas. Se llama trabajo y competencia." También la jefa de la oficina anticorrupción, Laura Alonso: Voy a desayunar con leche Las Tres Niñas (de Chivilcoy, provincia de Bs As) y Yogur Tregar (de Crespo, Santa Fe) porque son excelentes productos. No son “pindonga”, señora sinceramente"



Naturalmente, con la política de precios de las primeras marcas, sus productos terminaron quedando poco menos que inalcanzables. De ahí el tal vez compulsivo cambio de hábitos de las consumidores, que se volcaron masivamente a productos de precios más bajos, no necesariamente de menor calidad.



El “descenso” a segundas marcas fue cuestión de tiempo. En lácteos la diferencia de precios entre las marcas top y las segundas (ya sea las de las propias de cadenas de supermercados o de pymes) ronda el 20 al 25%. En gaseosas, ocurre otro tanto. Lo mismo en panificados y en pastas secas. La caída de ventas de las primeras marcas es una consecuencia de ello. Las empresas líderes señalan que la AFIP debería estar más atenta a los papeles de las empresas emergentes. Puede ser un argumento atendible. Nada que le importe al consumidor.



Lo notable es que seguramente sin darse cuenta, la ex presidenta, al calificar despectivamente a estas marcas locales como “pindonga” o “cuchuflito”, no reparó en que hablaba de empresas pymes nacionales que lograron, con reglas de mercado, comerle una porción importante del mercado a las marcas líderes, muchas veces acusadas, años atrás, de monopólicas. Una solución dentro del marco capitalista, como le gustaría a la ex Presidenta.



Estas nuevas marcas, además, tienen un importante ahorro en publicidad. Funcionan mucho por el boca a boca, mecanismo que fluye con más fuerza gracias a las redes sociales. Se vio en estas horas, cuando afloraron verdaderos fanatismos por productos de marcas a las que, sin nombrarlas, la ex presidenta despreció.