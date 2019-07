Anses aclaró que no solicita datos personales por e-mail Martes, 23 de julio de 2019 El organismo no solicita datos personales por correo electrónico ni datos sobre tarjetas de débito o claves personales bancarias por teléfono.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aclaró este lunes que no solicita datos personales por correo electrónico ni datos sobre tarjetas de débito o claves personales bancarias por teléfono. En el comunicado que emitió el organismo también se destaca que en Anses“todos los trámites son gratuitos y no necesitan gestores”.



La aclaración fue publicada luego de que llegaron múltiples denuncias de beneficiarios sobre potenciales situaciones de estafas on line.



“Ante reiteradas denuncias que realizaron beneficiarios de la Seguridad Social sobre correos electrónicos recibidos en los que se les solicita información personal en nombre de Anses, el organismo recuerda que no solicita datos sobre documentos personales, DNI o pasaporte, ni de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso, ni por correo electrónico ni por teléfono”, indicaron.



Cómo hacer una denuncia por fraude o estafa



Anses también agregó que, en caso de haber sido estafado, la administración cuenta con la Coordinación Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios:



- Por e-mail a denuncias@anses.gob.ar

- Personalmente a la sede de Anses detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16, o más cercana a su domicilio. Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 (gratuito desde línea fija).