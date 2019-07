Recuerdan las medidas para evitar enfermedades respiratorias Martes, 23 de julio de 2019 La cartera sanitaria provincial insiste en los cuidados a tener en cuenta para evitar patologías respiratorias. Entre ellas, el lavado frecuente de las manos, mantener aireados los espacios, consultar al médico y no automedicarse. Desde los hospitales del interior comentaron que un 90% de los casos son por el virus sincicial respiratorio, el más común en esta época del año.



El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, recuerda una serie de cuidados para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, como el lavado de manos, ambientes aireados, consultar al médico en caso de presentar síntomas y no automedicarse.



HOSPITALES DEL INTERIOR



“A partir de mediados del mes de junio aumentó el nivel de atención en enfermedades respiratorias pediátricas y adultas. Todos los años hay aumento de casos en esta temporada y al respecto tomamos muestras, en nuestro hospital ninguna dio diagnóstico de Gripe A, sí en privados”, dijo Sergio Ferrari, director asistencial del Hospital de Mercedes.



En cuanto a los estudios, agregó que “se hace hisopado de cada caso de enfermedad respiratorias que pensamos oportuno”, agregó.



“El porcentaje más alto que tenemos, así como indican que tenemos en toda la provincia es el virus sincicial respiratorio (90%) y el resto (10%) neumonía o gripe”, indicó.



Respecto a la antigripal, sostuvo que “se colocó a la población objetivo en tiempo y forma, también se trabajó con las escuelas y seguimos pidiendo que se acerquen al hospital aquellas personas que necesitan vacunarse con un diagnóstico médico”.



Desde el Hospital de Paso de los Libres, Jorge Daniel Ferreira Dame comentó: “Se está viendo casos de bronquiolitis en niños, crisis asmática y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los casos de internación se da en los niños con bronquiolitis porque se compromete la vía aérea para respirar”.



Sobre la antigripal sostuvo que “se sigue aplicando todos los días en este hospital y en otros centros de salud” y recomendó además de la colocación de esta dosis, el lavado frecuente de manos.



Por su parte, Félix Piris, director del hospital de Ituzaingó dijo que “el 55% de las consultas que hoy se recibe en el hospital son por enfermedades respiratorias, en los más chicos virales y en los adultos mayores neumonías, sí hubo casos de internación”.



“La vacunación antigripal se aplica a las personas que están dentro del grupo de riesgo. La demanda es la esperada para este época del año, a diferencia del año pasado que hubo más días de frío, este año hubo menos días pero fueron temperaturas más bajas”, indicó Piris.



GRIPE



La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas que presenten enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones. Asimismo, el personal de salud puede contraer la enfermedad y contagiar a los pacientes a quienes presta cuidado.



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS



Para prevenir enfermedades respiratorias el Ministerio de Salud Pública recomienda:



Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día.

Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses y ofrecerle el pecho con más frecuencia en caso de que se enferme.

Ventilar todos los ambientes a diario.

No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

No automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.

VACUNA ANTIGRIPAL



El grupo de riesgo que presenta indicación de recibir la vacuna antigripal incluye:



Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación. La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta). En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.

Niños de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubiera recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.

Personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros. Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica.

Adultos mayores de 65 años.

Personal de salud.