Benítez: “El pasado de olvido hacia Corrientes no debe volver” Martes, 23 de julio de 2019 La ministra de Educación y precandidata a diputada nacional por la Lista Verde de ECO + Juntos por el Cambio, Susana Benítez visitó este lunes las ciudades de Itá Ibate y Berón de Astrada, en el marco de la campaña para las elecciones PASO de este 11 de agosto.

“El pasado de olvido hacia Corrientes no debe volver”, advirtió la aspirante al Congreso, considerando que gracias a la presidencia de Mauricio Macri, comenzaron a llegar las obras de infraestructura a la provincia.







Durante la mañana de este lunes, la ministra y precandidata a diputada nacional realizó una recorrida por ambas localidades del interior provincial, tomando contacto con vecinos, dirigentes, militantes y medios de comunicación. En Berón de Astrada, Benítez tuvo el acompañamiento del diputado provincial, Manuel Aguirre y el presidente de la UCR local, Hugo Daniel Cerdán.







Consultada en Itá Ibaté, dijo que “hace cuatro años venimos trabajando un país federal, cuando los argentinos decidieron cambiar el rumbo y refundar la Nación argentina, junto al presidente Mauricio Macri” y que “gracias a eso, Corrientes, que era una provincia olvidada, pudo recuperar su pertenencia con grandes obras de infraestructura en educación, innovación, desarrollo, inclusión y que hacen al bienestar de nuestras vidas”.







Luego, sostuvo que ello tendrá un correlato en la urnas de estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) al asegurar que “los correntinos y correntinas están comprometidos con su presente y con su futuro, con grandes proyectos de vida, queremos el bienestar para nuestra sociedad y sabemos muy bien que el pasado de olvido no debe volver a Corrientes, por eso el 11 de agosto apostaremos a hombres y mujeres que queremos llegar al Congreso para el bienestar de nuestra provincia y nuestra Nación”.







Benítez (UCR) es precandidata a diputada nacional en el segundo lugar de la Lista Verde 502 A del frente ECO + Juntos por el Cambio que encabeza el ministro de Producción, Jorge Vara (UCR), seguidos por el diputado provincial José Fernández Affur (ELI) y la abogada y escribana oriunda de Esquina, Carla Vallone (Partido Popular).