Novaresio mostró Corrientes desde las tablas del Teatro Vera

Lunes, 22 de julio de 2019

Chamamé, gastronomía, cultura y paisajes de la provincia se exhibieron en el ciclo “Debo decir”, que conduce el periodista rosarino por América.



La transmisión se inició con críticas a las repercusiones de una entrevista realizada hace dos años a la expresidenta Cristina Kirchner. Aunque estaba invitado, Valdés no pudo llegar por complicaciones en los vuelos.





Como si fuera un estudio de televisión, personal técnico, utileros, peinadores y hasta el delivery con pizzas fueron parte de un trajín intenso en la hora previa al inicio de la transmisión. El Teatro Vera, con una escenografía montada como un living correntino, con la Virgen de Itatí como parte del mobiliario, se vistió de plató ayer por la noche para la transmisión en vivo del programa Debo decir Federal, que conduce en canal América el periodista rosarino Luis Novaresio.



Ya con los invitados ubicados en sus asientos y con un silencio total en la sala casi llena de espectadores, el conductor arrancó la transmisión con su tradicional “pase” en dúplex con su colega en piso, Luis Majul.



“Me alegra que la doctora Kirchner haya pedido disculpas”, inició el conductor. Con una fuerte defensa al género periodístico de la entrevista, Novaresio respondió a las críticas de la expresidenta que reflotó un programa emitido hacía dos años. “Definió a ese programa como un interrogatorio, con la imagen de un la luz dirigida a ella como si fuera una acusada y la imagen de una picana. En algo tiene razón, una entrevista es un interrogatorio, pero no es ilegal”, aclaró. “La entrevista es un género donde el contenido es el rey, no se trata de un café con amigos”, enfatizó. Y de esa manera, dejó inauguradas las dos horas que duraría su programa, esta vez transmitido desde suelo correntino.





La transmisión del programa de América se enmarca en una invitación originalmente realizada desde la provincia para que el ciclo se emitiera desde la Feria del Libro. No obstante, luego la producción acordó que el Vera sería el mejor lugar para la realización del programa. El invitado especial, sin embargo, no pudo estar. Se trataba del gobernador Gustavo Valdés, quien se vio imposibilitado de participar por una contingencia en un vuelo que debía tomar tras unos días de receso fuera de la provincia.

“Estamos orgullosos de poder mostrar a Corrientes en una pantalla y en un ciclo con tantos televidentes”, destacó en diálogo con La República Gabriel Romero, titular del Instituto de Cultura, quien participó como uno de los invitados al living de Novaresio.

“De este modo, pretendemos que todo el país pueda saber qué pasa en Corrientes, desde lo cultural pero también desde su lugar en el contexto nacional, y desde lo político”, destacó el funcionario.





“La que pasó fue una semana muy activa para poder mostrarnos al país”, subrayó Romero, en tanto recordó la presencia de figuras destacadas como Santiago Kovadloff y los periodistas Facundo Pastor y Hugo Alconada Mon en el evento organizado por el Instituto de Cultura.

“Por el despliegue técnico que requiere, decidimos trasladar la emisión al Teatro y no hacerlo en la Feria. Y así mostrar el edifico más importante que tiene la ciudad”, explicó.

Con imágenes del puente General Belgrano y paisajes de los esteros del Iberá en una pantalla de fondo, el ciclo federal pudo contar con una fuerte impronta local.



Memoria, Verdad y Justicia

Uno de los bloques más intensos fue el que contó con la participación de Mirta Regina Satz, sobreviviente del atentado a la AMIA. Desde ese lugar, criticó a lo que definió como “el encubrimiento del encubrimiento” en relación a la falta de acciones judiciales que deriven en el encarcelamiento de los responsables del atentado.

El 18 de julio de 1994, Satz salió de su casa a las 7.20 para ir a trabajar a la AMIA, donde se desempeñaba como jefa de Tesorería. A las 9.53, cuando explotó la bomba, estaba sola en la oficina que compartía con sus cuatro colaboradores. Lo primero que escuchó fue el ruido del estallido de los cristales de la ventana. En los días que siguieron al atentado, Satz siguió enfrentando el dolor: fue a los funerales de sus compañeros. Durante un año más, ayudó en el proceso de reconstrucción de la asociación.

Doce meses después, se retiró de sus funciones y se dedicó al arte.

“¿Qué pilotes estamos construyendo de lo que nos van a defender de lo que nos pasa?”, preguntó, en alusión a las barreras de protección de las que carecía el edificio y por lo cual no se pudo impedir el daño de la explosión.



Chamamé y gastronomía correntina

Antonio Tarragó Ros fue uno de los protagonistas en el panel de Debo decir. Pasadas las 23, en la segunda hora del programa, fue el turno de lucir parte de la idiosincrasia correntina.





“Esto es Corrientes, su gente y su payé”, describió el conductor, en tanto el reconocido músico interpretó piezas de Mario del Tránsito Cocomarola, acompañado de la actuación de los embajadores de la provincia. “Tenemos arte correntino por donde quieras”, destacó el conductor, a la vez que se refirió a las obras de la artista plástica Chela Gómez Morilla, que formaron parte de la escenografía.

“Somos naturaleza, y somos historia, tradición. Es la lengua guaraní que nos identifica”, destacó a su turno el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero.

Por su parte, Edgar Maidana, que integra la red de Cocineros del Iberá, ofreció una degustación de platos típicos correntinos. Chipá guazú, croquetas de cordero y pickle de mamón de productores de Caá Catí conquistaron los paladares de los invitados.

Propuestas con surubí y como postre un flan de yerba mate con raspadura, completaron la exhibición.

Otros invitados que tuvieron su participación en la emisión fueron la diputada electa y conductora televisiva Amalia Granata, la gerente de programación de América, Liliana Parodi, y el parodista Facundo Pastor.