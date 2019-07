Finalizó una nueva edición de la Feria Provincial del Libro Lunes, 22 de julio de 2019 Alrededor de 100 mil personas visitaron las instalaciones del Ex Regimiento 9 para ser parte de la muestra cultural denominada En Colectivo, del 12 al 21 del corriente. El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó la multitud que se dio cita en el lugar durante todas las jornadas y las ventas que obtuvieron las librerías emplazadas en el mencionado complejo.



La IX° edición de la Feria Provincial del Libro llegó a su epílogo este domingo, registrándose una afluencia de público cercana a los 100 mil visitantes durante los 10 días que duró la exhibición.



Tal como lo había marcado el gobernador Gustavo Valdés la tarde de la inauguración, la Feria apuntó a “la libertad de pensamiento, sea cual fuere la ideología de cada uno, para así escuchar a todas las voces”. Asimismo, uno de los objetivos de la edición 2019 fue visibilizar y otorgar protagonismo a autores del ámbito provincial y de la región, logrando la puesta en valor de la producción de escritores y editores al brindar un espacio de intercambio con la sociedad, a través de una amplia agenda de presentaciones, debates y talleres.



Por el lado de las figuras nacionales, invitados de prestigio engalanaron con su presencia distintas jornadas disertando e interactuando con el público asistente, en base a su experticia: el médico especialista en el tratamiento del estrés, Daniel López Rosetti; el investigador periodístico Hugo Alconada Mon, el escritor Juan Sasturain; el periodista de hechos policiales Facundo Pastor y el filósofo Santiago Kovadloff, entre ellos.







Cabe remarcar además, que como parte de la Feria provincial, se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Muralismo “Payé Paredes Mágicas” debajo del Puente General Belgrano, entre las calles Lavalle y Cerrito, donde artistas latinoamericanos y locales embellecieron las columnas del paso interprovincial reflejando la flora y la fauna que habitan alrededor de los Esteros, dando nacimiento al Paseo Iberá.



Consideraciones de Gabriel Romero

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, ya había considerado durante la semana que la edición 2019 de esta muestra anual “es un éxito”, ya que “ésto es el resultado de mucho esfuerzo porque es una apuesta muy grande donde hay un gran equipo de trabajo que no solo es nuestro, sino de diferentes áreas de Gobierno”. “La cantidad de público asistente nos indica también el éxito, como así también la cantidad de stands, posibilitando una oferta muy amplia, entre otros rubros”, añadió.







Romero además destacó “la posibilidad de que las editoriales vendan muy bien para convertir ésto no solo en una vidriera de escritores, sino también para que las editoriales y librerías sostengan así su trabajo”.