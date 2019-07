Las boletas electorales podrán tener pañuelos verdes y celestes Viernes, 19 de julio de 2019 Revocó un fallo de la jueza Servini que había prohibido simbologías sobre el aborto. La Cámara sí ratificó que el partido Demócrata Cristiano no puede llevar un feto



La Cámara Nacional Electoral habilitó hoy a los partidos políticos a que en las boletas para las próximas elecciones puedan llevar pañuelos verdes y celestes, que representan a quienes están a favor y en contra de la despenalización del aborto.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal revocó un fallo de la jueza electoral María Servini que había prohibido cualquier "simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas" sobre el debate de la despenalización y legalización del aborto.



La Cámara sí confirmó que el partido Demócrata Cristiano no podrá llevar en sus boletas un feto para representar su postura en contra del aborto porque se trata de una figura que no está autorizada.



La decisión de la Cámara Electoral tiene efecto en todo el país, más allá de que la decisión de la jueza Servini era solo para la ciudad de Buenos Aires. Y podría abrir un debate. Es que el único partido que apeló el fallo de Servini fue el Demócrata Cristiano, por lo que el resto consintieron la resolución. Sin embargo, fuentes judiciales no descartaron que haya presentaciones. Otro punto es que todos los partidos ya modificaron sus boletas que fueron aprobadas por Servini. "Habría que ver si dan los tiempos para hacer los cambios e imprimir nuevas", le dijo a este medio una fuente judicial.



"Las boletas electorales no pueden constituir el lienzo en el que plasmar una discusión que desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio", sostuvo la jueza Servini en un fallo de principios de mes en el que agregó que el debate por el aborto debe darse por otras vías "a fin de evitar que el electorado se sienta agraviado por la exposición de los mismos en las boletas a utilizarse el día de la elección, o que incluso puedan tomar medidas que puedan resultar disvaliosas respecto de estas".



Así, ordenó que el partido Demócrata Cristiano saque el feto de su boleta y los pañuelos celestes y verdes de las boletas del Demócrata Cristiano, de El Movimiento, del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Frente de Izquierda.



Pero el partido Demócrata apeló esa decisión. "La utilización de pañuelos o distintivos en las fotografía en nada afectan a la contienda electoral y son parte de la personalidad partidaria, del sentimiento popular y de los candidatos", sostuvo su presidente, Carlos Traboulsi, y agregó sobre el feto que se trata de un bebé por nacer que representa un símbolo del partido con su oposición histórica a la legalización del aborto y que es una forma de que los electores conozcan su postura.



Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, señalaron que el Código Nacional Electoral establece lo que puede llevar una boleta: la designación de la agrupación política, la sigla, monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema, fotografías y número de identificación y para las internas el tipo y fecha de la elección, denominación y letra de la lista interna.



"Ello excluye la posibilidad de incorporar en las boletas nombres o atributos que la agrupación política no esté autorizada a utilizar en el distrito en el cual se presenta",dijeron los camaristas sobre la figura del feto y así confirmaron que no puede estar en la boleta.



Pero sobre las fotos de los candidatos, la Cámara señaló que la ley establece que en las boletas "sólo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en colores o en blanco y negro, las que se ubicarán en el tercio central de la boleta". En esa línea, las manifestaciones de Servini sobre las simbologías del aborto "no se advierte que afecten la disposición legal".



Así, sin decirlo expresamente, habilitó a que haya pañuelos u otros símbolos sobre la postura del aborto. Por ejemplo, el segundo candidato a senador nacional del partido Demócrata Cristiano, Alejandro Barceló, tiene el pin de "Salvemos las dos vidas".