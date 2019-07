Detuvieron a sospechoso de integrar poderosa banda narco

Viernes, 19 de julio de 2019

Es un hombre residente de Ituzaingó. Se lo sindica por delitos financieros en cuatro provincias y de facilitar el transporte de droga.





En el 2012, por ór­de­nes del Juz­ga­do Fe­de­ral Nº1 de Co­rrien­tes, se lle­vó ade­lan­te un in­ten­so ope­ra­ti­vo en Mi­sio­nes y otras pro­vin­cias, don­de alla­na­ron una se­rie de in­mue­bles que fue­ron vin­cu­la­dos a la ven­ta de dro­ga. En ese mar­co sie­te per­so­nas fue­ron con­de­na­das por la­va­do de ac­ti­vos pro­ve­nien­tes del nar­co­trá­fi­co. Re­cien­te­men­te, la Po­li­cía Fe­de­ral de­tu­vo a un hom­bre de 48 años, do­mi­ci­lia­do en la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Itu­zain­gó, quien es­tá sos­pe­cha­do de fa­ci­li­tar los me­dios pa­ra re­a­li­zar aque­llos mo­vi­mien­tos de dro­ga, cu­ya ga­nan­cia era “la­va­da” lue­go.



Te­nien­do en cuen­ta la po­ca dis­tan­cia que hay en­tre Itu­zain­gó y Pa­ra­guay, se in­ves­ti­ga los po­si­bles vín­cu­los que es­ta per­so­na pue­da te­ner en la ciu­dad co­rren­ti­na pa­ra ro­bus­te­cer el cuer­po pro­ba­to­rio.

Asi­mis­mo se in­di­có que asi­dua­men­te iba a Mi­sio­nes, por lo que no se des­car­ta po­si­bles co­ne­xio­nes en aque­lla pro­vin­cia. Jus­ta­men­te, la Po­li­cía Fe­de­ral lo­gró de­te­ner­lo cuan­do el hom­bre se en­con­tra­ba en un ca­mi­no ru­ral en zo­na de Ga­ru­pá.

Una vez que fue in­ter­cep­ta­do, los agen­tes fe­de­ra­les de la Di­vi­sión Bús­que­da de Pró­fu­gos y Per­so­nas De­sa­pa­re­ci­das pu­die­ron cons­ta­tar que es­ta­ba vi­gen­te el pe­di­do de cap­tu­ra del su­je­to, quien no fue iden­ti­fi­ca­do por las fuen­tes ofi­cia­les.

El hom­bre es­tá sos­pe­cha­do de ha­ber co­me­ti­do de­li­tos fi­nan­cie­ros en cua­tro pro­vin­cias y de nar­co­trá­fi­co. Va­le des­ta­car que el ciu­da­da­no al­ter­na­ba sus mo­vi­mien­tos en­tre Itu­zain­gó y Po­sa­das, se­gún in­di­có el me­dio El Te­rri­to­rio.

Al res­pec­to no se de­ta­lló qué re­la­ción tie­ne es­ta per­so­na con los sie­te con­de­na­dos. En el in­for­me, en ese sen­ti­do, so­lo se re­cor­dó que las ac­tua­cio­nes del ca­so se lle­va­ron ade­lan­te en el 2012 cuan­do se eje­cu­ta­ron los alla­na­mien­tos or­de­na­dos por el juz­ga­do co­rren­ti­no. En el 2018, al fi­na­li­zar el jui­cio, el Tri­bu­nal Fe­de­ral de Co­rrien­tes or­de­nó que se den de ba­ja las em­pre­sas que se usa­ban pa­ra la­var di­ne­ro nar­co: la con­ce­sio­na­ria RR Vip, que co­mer­cia­li­za­ba au­tos de al­ta ga­ma, el com­ple­jo tu­rís­ti­co Tan­ga­rá, la em­pre­sa de tu­ris­mo Em­se­tur, y el co­rra­lón Ce­rro Co­rá. To­das ubi­ca­das en Mi­sio­nes.

De to­dos es­tos em­pren­di­mien­tos ha­bría cir­cu­la­do un to­tal de 158 mi­llo­nes de pe­sos que ha­bría pro­ve­ni­do del nar­co.

Asi­mis­mo, co­mo re­sul­ta­do del de­ba­te oral que se lle­vó ade­lan­te en la ciu­dad de Co­rrien­tes, fue­ron con­de­na­dos a pri­sión: Ro­ber­to Ro­drí­guez, due­ño de la con­ce­sio­na­ria VIP, a 13 años de cár­cel; la ma­dre El­ba Aqui­no a 10 años, al igual que Gri­sel­da So­sa y Jo­sé Gli­bo­ta mien­tras que Da­nie­la Vi­llal­ba fue con­de­na­da a seis años, Ro­sa Ra­mos a ocho y Ma­ría de los Ánge­les He­rre­ra a cua­tro y me­dio.

“Se pu­do com­pro­bar que Ro­drí­guez, prin­ci­pal or­ga­ni­za­dor de la es­truc­tu­ra, uti­li­zó a per­so­nas fí­si­cas y ju­rí­di­cas in­ter­pues­tas (ta­les co­mo RR VIP Au­to­mo­to­res SRL, Co­rra­lón Ce­rro Co­ra SRL, Em­se­tur SRL y el Com­ple­jo Tan­ga­rá) pa­ra re­a­li­zar ope­ra­cio­nes fi­nan­cie­ras si­mu­la­das a fin de in­gre­sar al mer­ca­do bie­nes de ori­gen ilí­ci­to me­dian­te ac­tos ma­te­ria­li­za­dos con la co­la­bo­ra­ción de los res­tan­tes coim­pu­ta­dos”, sos­tu­vo en su mo­men­to el fis­cal de Co­rrien­tes, Fla­vio Fe­rri­ni.