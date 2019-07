"No podemos permitir que el pasado comprometa la vida de nuestros niños y jóvenes” Sábado, 20 de julio de 2019 La precandidata a Diputada Nacional en segundo término por Eco + Juntos por el Cambio Susanita Benítez visito este jueves las localidades de Esquina, San Isidro, Goya. En la oportunidad, la titular de la cartera educativa provincial dialogo con vecinos, autoridades y militancia local, medios de comunicación.

Así como también, cerrando la intensa jornada de hoy, participó del Encuentro Regional de precandidatos a Diputados Nacionales en el Club Huracán de la ciudad de Goya.



Participaron referentes regionales de Goya, Esquina, Santa Lucia, Chavarría, Bella Vista, San Isidro, Mantilla, 9 de Julio, Carolina, Cruz de los Milagros. Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani y el Senador provincial y Presidente de la Unión Cívica Radical Ricardo Colombi y los precandidatos a Diputados Nacionales Jorge Vara, Susanita Benítez y Juan José Fernandez Affur.



Al hacer uso de la palabra, Susanita Benítez agradeció a todos por estar presentes y señaló: “Para nosotros es un honor poder representarlos y contar con el apoyo de todos ustedes en todo este tiempo que venimos trabajando. La principal característica de Encuentro por Corrientes, es el trabajo en equipo el compromiso y justamente tener ganas de trabajar por y para el correntino. Lo hemos demostrado en cada uno de nuestros días de trabajo, desde el lugar que nos toque, la dirigencia, militancia desde el compromiso de trabajar juntos y gestionar para ese provinciano que está con nosotros”, dijo en tanto agregó: “No tengamos dudas que el día 11 de agosto Corrientes una vez más va a decir “Corrientes te va a ayudar chamigo”, nuestra provincia apoyar a un país Federal porque tenemos historia, un legado y la práctica cotidiana de todos los días de salir a trabajar por nosotros mismos”.



“El pasado tiene que quedar atrás, en la memoria de los adultos porque no podemos permitir que ese pasado comprometa la vida de nuestros niños y jóvenes. Nosotros los adultos, tenemos que comprometernos por ese presente y futuro de una Argentina que tiene que ser sólida en compromiso y crecimiento y desarrollo. La producción, educación tienen que ir juntos porque no podemos trabajar fuera de ese esquema, grandes reformas vienen a la Argentina y son bases sólidas para la construcción de la república .Ya basta del pasado, miremos el presente y el futuro con inclusión, con el compromiso de trabajo, educación y Corrientes va a llegar al 11 de agosto y luego a las elecciones de octubre apoyando a hombres y mujeres correntinos y al gobierno Nacional de Mauricio Macri, porque nosotros los Correntinos sabemos lo que hay que hacer con el correntino, para el correntino y por el corrientes” finalizó Benítez.