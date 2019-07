River ya tiene plantel profesional femenino de fútbol

Jueves, 18 de julio de 2019

“Siempre tenía que jugar con varones y por eso me miraban raro o los entrenadores y padres les decían que no me pegaran. Por suerte esa realidad se está modificando”, dijo la mediocampista Justina Morcillo,







Un centenar de personas se ubican en el auditorio de River y el motivo no es una conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, tampoco un parte médico sobre la lesión de Leonardo Ponzio y mucho menos la presentación de algún refuerzo que llega de Arabia Saudita, Chile o algún otro lugar del mundo.



La convocatoria es por el sueño de 18 mujeres que se encuentran a minutos de firmar los primeros contratos de fútbol profesional con la entidad de Nuñez. En diálogo con Clarín, las jugadoras del plantel, el entrenador Daniel Reyes y el vicepresidente Jorge Brito dieron su punto de vista, en una jornada distintiva para el fútbol femenino.



"Hoy es un día histórico para el club, porque el fútbol es un deporte de hombres y mujeres. Me enorgullece tener un plantel profesional de fútbol femenino", asegura Brito.



Algunas se comen las uñas, otras entrecruzan los dedos y posan sus miradas en las más de noventa jugadoras de Inferiores que se encuentran en un costado con la mirada petrificada y saludando a cada jugadora profesional del plantel.



"Desde chica que amo este deporte, pero siempre tenía que jugar con varones y por eso me miraban raro o los entrenadores y padres les decían que no me pegaran. Por suerte esa realidad se está modificando", desliza Justina Morcillo, mediocampista que con sólo 18 años lleva más de ocho temporadas en la institución y supo ser campeona en la 2016-2017.



Morcillo sonríe, mira a sus compañeras e intercambia algo al oído con Reyes, su entrenador desde los 12 años. El sueño se encuentra al alcance de una firma y la posibilidad de seguir viviendo en su país para cumplirlo. "Pensé en irme de Argentina porque acá el fútbol femenino era amateur", confiesa.



El centro de la escena es nuevamente el grupo de niñas vestidas con la ropa del club y la sonrisa es el distintivo que se destaca en la cara de Reyes. "Las futuras promesas ya no tienen que ver a varones. Las ídolas están aquí para ser sus espejos", dice el entrenador. Además, agrega: "Hoy tenemos un proyecto integral con el plantel de Primera, con algunos colaboradores del cuerpo técnico que nos acompañan en las giras".



Según Reyes, el próximo sueño se encuentra a unos metros de la sala de conferencias. "Me encantaría poder disputar un partido en el Monumental. Es el premio que se merecen ellas por la lucha de tantos años", dice.



Morcillo no se queda atrás: "Me imagino jugando en el Monumental con cancha llena. Ya lo hicieron varios equipos y obviamente tengo la esperanza de que en este torneo lo podamos hacer".





Otra que dio su punto de vista fue Mercedes Pereyra, bicampeona con la camiseta del Millonario y una de las jugadoras más experimentadas del plantel. "Hoy es el primer paso de una lucha que todavía sigue vigente, ya que esperamos poder competir con la misma profesionalidad que el plantel masculino. Las firmas de estos contratos nos invita a seguir buscando objetivos y a jugar al fútbol con la misma pasión y dedicación de todos los días”, expresa.



"Este paso va a darnos mayor visibilidad en el mundo del fútbol y una mayor convocatoria en los partidos del torneo argentino", cree la delantera de River.





Esa convocatoria y visibilidad es la que aborda Brito al momento de rubricar los contratos. "Cumplir con este objetivo nos potencia para buscar nuevos sponsors y firmas que quieran invertir y ser un motor para las chicas. En los últimos partidos no daba abasto la capacidad de las canchas del club. Sinceramente, no pensé que este cambio iba a llegar tan rápido", confiesa.



El silencio invade el auditorio y los trazados de las lapiceras pasan a tomar el papel protagónico en el escenario, tras estampar las firmas de cada jugadora. Las nuevas profesionales de River se quitan sus camperas, muestran la banda roja y entonan un cántico que trasciende los colores y la rivalidad. Entonan el cántico de la victoria más preciada.