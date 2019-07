Los precandidatos del Gobierno intensifican la campaña para las PASO por el interior

Jueves, 18 de julio de 2019

Jorge Vara y Susana Benítez, los ministros provinciales que encabezan la Lista 502 A Verde de la alianza ECO + Juntos por el Cambio, llevaron el mensaje de “no volver al pasado” a Bella Vista, Riachuelo, San Roque, Mantilla, Chavarría y 9 de Julio.





La campaña de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto muestra que los precandidatos del oficialismo le están imprimiendo intensidad a sus recorridas por el interior provincial.



Los ministros de Producción, Jorge Vara, y de Educación, Susana Benítez, encabezan la grilla de postulantes a la Cámara de Diputados de la Nación por la Lista 502 A Verde, y por los viajes que realizan diariamente para llevar el mensaje de “no volver al pasado” demuestran el compromiso con su espacio y las ganas de llegar al Congreso.



Benítez visitó ayer Bella Vista, San Roque, Mantilla, Chavarría y 9 de Julio, donde tomó contacto con los vecinos y se reunió con los jefes comunales de cada localidad y con dirigentes partidarios. Por su parte, Vara también estuvo en la Capital de la Naranja y en Riachuelo, donde firmó convenios para dotar de Internet a las zonas rurales de esos municipios.



La titular de la cartera educativa provincial se reunió con el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, y juntos recorrieron el edificio del Centro de Jubilados, una obra realizada a nuevo por el Gobierno provincial que está próxima a inaugurarse. Allí Benítez explicó sus propuestas ante los medios de comunicación y la importancia de seguir el rumbo del cambio que se inició en 2015.

La precandidata del espacio que es apoyado por el gobernador de Corrientes manifestó: “Queremos marcar la diferencia en el Congreso nacional”, dijo.

La aspirante dijo que quiere que “Corrientes tenga representantes que acompañen al gobernador Gustavo Valdés junto al presidente Mauricio Macri para llevar esa voz representativa del hombre y la mujer y que Corrientes tenga su pertenencia en ese ámbito”.





Susana Benítez en Chavarría.



Explicó que, en sus recorridas, no descuida la atención de los temas competentes a su cargo como cabeza de la cartera educativa. “Estamos trabajando no solamente lo que es el ámbito político sino también con docentes que se han acercado para gestionar temas vinculados a lo laboral”, describió.



Benítez dejó en claro papel de campaña apeló a su formación docente, al declarar que “la educación forma parte del desarrollo integral de una persona, todo niño y joven tiene que formar parte del sistema educativo, los adultos tenemos que defender y trabajar por el futuro”. En ese sentido, señaló que si es elegida, pretende que “todos los proyectos en los que me toque interactuar con los demás diputados y que tengan que ver con el ámbito educativo también sean llevados al Consejo Federal de Ministros”. Reclamó que “tiene que haber una coordinación y puentes paralelos entre un poder y el otro para que armen políticas integrales”.







Al dirigirse a los correntinos del interior, dijo que “queremos seguir trabajando por ustedes, con ustedes y para ustedes, siempre acompañando al hombre y la mujer correntina”.

Por su parte, Vara visitó ayer el frigorífico multiespecie municipal en Riachuelo. Desde su cuenta de Twitter (@JorgeVara8), destacó que la nueva cámara frigorífica fue financiada por la Ley Ovina a través de gestiones del Ministerio de Producción.

Posteriormente, el cabeza de lista llegó hasta Bella Vista, donde se reunió con productores y el intendente Chávez, con quienes repasó las obras y el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional a esa zona de Corrientes.

Vara cerró la jornada firmando un convenio con la Sociedad Rural local, entidad que será la fiscalizadora de las obras que se harán para dotar de Internet a la totalidad de las escuelas rurales del departamento (alrededor de 40), extendiendo además el beneficio no solo a los alumnos sino también a los productores.