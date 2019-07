Ir a la cancha será 25% más caro desde el viernes

Jueves, 18 de julio de 2019

La AFA anunció que las entradas generales costarán 500 pesos a partir del próximo viernes cuando comience la nueva temporada. En el Ascenso también suben.





Todo aumenta en Argentina y el fútbol no está ajeno a la constante y creciente inflación que sufre el país: la AFA anunció en su Boletín Oficial 5659 que para la temporada que comenzará el próximo viernes 26 de julio, las entradas costarán un 25 por ciento más de lo que valían el semestre anterior.



Con este nuevo aumento, una entrada general para un partido de la Superliga tendrá un valor máximo de 500 pesos mientras el mínimo quedará en 400.





En las categorías de ascenso también habrá un incremento y presenciar un partido de la Primera Nacional (ex B Nacional) costará entre 360 y 440 pesos, en la Primera B oscilará entre 275 y 325 pesos, en la C entre 190 y 230 pesos y en la D entre 140 y 170.



El aumento de las entradas generales pone en alerta a los socios de los distintos clubes ya que el valor de los tickets suele influir en el de las cuotas sociales mensuales. Otro factor que podrá verse afectado es el de las multas que pueden recibir los clubes por distintos incumplimientos ya que suelen fijarse en determinada cantidad de entradas según de qué se trate la sanción.