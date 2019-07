La Provincia realizó más de 600 atenciones

Jueves, 18 de julio de 2019

El Ministerio de Salud Pública puso a disposición de los peregrinos un operativo para la atención sanitaria, integrado por un equipo de 280 personas. La cobertura inició el sábado 13 y se extenderá hasta el 18 de julio.







En el marco de la peregrinación por el 119º aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí, que se conmemoró el 16 de julio, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, realizó un operativo sanitario. En los días de trabajo llevan más de 600 atenciones.



Para la tarea, intervinieron diversas áreas de la cartera que conduce Ricardo Cardozo. En este operativo fueron más de 200 agentes de salud los que estuvieron afectados y estuvo presente personal de la Dirección de Operativos Sanitarios de la Provincia, a cargo de Eduardo Farizano; la Coordinación de Camiones Sanitarios, a cargo de Domingo Maidana Roa; y de los hospitales de San Cosme, Santa Ana, Ramada Paso, San Luís del Palmar, Paso de la Patria e Itatí.



“Nuestro trabajo comenzó el sábado desde las 7 de la mañana, en el triángulo de acceso a la localidad de San Luis del Palmar y de ahí acompañamos a la peregrinación”, dijo el director de Operativos Sanitarios de la Provincia, Eduardo Farizano.



El trabajo continuará hasta completar el regreso de los peregrinos el día jueves 18 de julio. Están trabajando cuatro consultorios móviles y tres ambulancias de traslados, con médicos, paramédicos, agentes sanitarios y choferes.



“Comenzamos el día 13 a las 7, los vamos acompañando en las distintas paradas cuando almuerzan, en el campamento donde quedan y desde donde luego siguen peregrinando hacia Itatí. Una vez acomodados los peregrinos, jinetes, carretas y móviles de apoyo (autos, camionetas, camiones de apoyo de familiares de peregrinos o de la población en general), nos instalamos en la esquina de la Municipalidad de Itatí donde hacemos operativos, atenciones y derivaciones al hospital de Itatí o al de Corrientes, de acuerdo al criterio clínico de cada médico”, detalló Farizano.



En la mañana de hoy, miércoles 17 de julio, emprendieron el regreso junto a los peregrinos, la tarea finaliza el jueves a la tarde. “Mientras se realizan las actividades propias nos quedamos en la localidad, donde llegan hasta 120 mil personas”, indicó.



Al respecto, agregó que “en una hora el martes se hicieron cinco traslados hacia Capital por distintos motivos, entre ellos un accidente de tránsito”.



Participaron en los operativos y atenciones distintos hospitales de la zona como el de San Luis del Palmar, Santa Ana, Paso de la Patria, San Cosme y el puesto sanitario de Ramada Paso. También intervinieron desde Itá Ibaté y Verón de Astrada con apoyo sanitario.



Trabajaron en terreno entre 80 y 90 personas, junto al personal de los centros de salud estuvieron abocados a la peregrinación más de 200 personas entre personal de salud y choferes, entre otros. Ellos colaboraron con la peregrinación de acuerdo a indicación de la Provincia y del Ministerio de Salud a cargo de Ricardo Cardozo.



“Desde que comenzamos se dieron más de 600 atenciones. En el camino hubo personas que se cayeron del caballo y tuvieron fractura de brazo o de clavícula. También fuimos atendiendo personas con hipertensión, diabetes, por problemas respiratorios, picaduras de insectos, esguinces, lastimaduras por alambres con púas o latas cortadas. Hubo una atención variada de patologías y gracias a Dios con los equipos médicos vamos resolviendo en el lugar y si no vamos derivando a los distintos hospitales”, detalló Farizano.



En cuanto a las diferentes atenciones y edades, comentó que “en los más grandes vimos problemas con hipertensión, diabetes y problemas intestinales”. Además, hubo varias atenciones por ingesta de comida que en muchas ocasiones no mantienen la cadena de frío.



“Vamos resolviendo cuestiones que van ocurriendo en el camino. Respecto a recomendaciones podría decir que deben llevar los medicamentos que toman y que busquen comer alimentos en buen estado, es decir que no se corte la cadena de frío y que se elabore en el momento. Con los más chicos se debe tener cuidado al tomar agua, Defensa Civil colocó tanques de agua potable alrededor de la plaza, se debe garantizar el agua potable”, sostuvo Farizano.



Cabe destacar que las atenciones continúan ya que el personal de salud acompañará durante el regreso, es decir hasta el jueves a la tarde.