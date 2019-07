Marvel confirmó que habrá Thor 4 con la dirección de Taika Waititi

Miércoles, 17 de julio de 2019

El director de Thor: Ragnarok vuelve a la carga con la cuarta entrega del Dios del Trueno.





La alegría de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel no cesa. Luego de un gran año con los estrenos de Capitana Marvel, Avengers: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa, ahora se confirmó que habrá una nueva entrega de la saga de uno de los Vengadores más queridos: Thor.





El portal estadounidense The Hollywood Reporter confirmó que Taika Waititi firmó un nuevo contrato con Marvel Studios para estar a cargo de la dirección, el guion y la producción de Thor 4, cuyo nombre oficial no ha sido revelado aún, y tampoco se sabe si Chris Hemsworth, el actor que interpreta al Dios del Trueno, firmó para seguir perteneciendo la franquicia.



Waititi puso la firma luego de que el proyecto de la adaptación cinematográfica del manga Akira fuese postergado por la Warner Bros. El director neozelandés ya había estado al frente de Thor: Ragnarok (2017), la tercera parte de la saga del héroe, mientras que las dos previas –Thor y Thor: Un mundo oscuro- fueron dirigidas por Kenneth Branagh y Alan Taylor, respectivamente.





Waititi también fue parte del elenco del tercer filme del Vengador proveniente de Asgard interpretando a Korg, uno de los gladiadores forzados a luchar entre sí por el Gran Maestro y que el personaje de Hemsworth luego rescata. También apareció en Endgame, en la desopilante escena en la que el Dios del Trueno juega al Fortnite, revelando que ha entrado en una aguda crisis tras matar a Thanos (Josh Brolin) que lo ha llevado a engordar.





El cineasta de cuarenta y tres años también estuvo a cargo del guion de otras populares películas como Moana (Ron Clements y John Musker, 2016) y también fue el autor, director, productor y uno de los protagonistas de Lo que hacemos en las sombras (2014), el falso documental y comedia sobre vampiros que luego fue adaptada para televisión con una serie que se estreno en marzo de este año.





Así como esperan Thor 4 y un posible regreso de Tom Hiddleston a pesar de lo que le pasó a Loki en Avengers: Infinity War, los fanáticos de Marvel también están impacientes por Guardianes de la Galaxia vol. 3, en donde se espera que Chris Hemsworth retome su personaje debido a lo que sucedió en el final de Avengers: Endgame.