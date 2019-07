Guido Süller contra Fardin: “No te pueden violar en un hotel” Miércoles, 17 de julio de 2019 El mediático dijo que Juan Darthés no es un violador y que Fabián Gianola es inocente, y tuvo un duro cruce en Incorrectas. Mirá el video.



Guido Süller tuvo fuertes palabras y críticas contra Thelma Fardin, asegurando que ella miente respecto a la denuncia por violación que le hizo a Juan Darthés por los aberrantes hechos que habrían tenido lugar en un hotel de Nicaragua durante mayo del 2009, en el marco de una gira internacional del elenco de Patito Feo.





En diálogo con Moria Casán en Incorrectas (América), el mediático reveló que el principal motivo de su visita al programa fueron sus ganas de defender a Fabián Gianola de las denuncias por abuso sexual en su contra. “Lo voy a decir y me van a odiar todos ustedes, pero a mí me parecen que le están dando demasiado duro a Fabián”, disparó el ex comisario de abordo.



Argumentando que Viviana Aguirre –la ex compañera de radio de Gianola que lo acusó- hizo un escándalo al sentarse en ese mismo living, Guido afirmó que se deberían escuchar a los casos de los hombres y brindó un ejemplo de lo que a él le sucede con las mujeres. “Ella hizo como que la estaban matando porque le tocó la cola, es demasiado. Si una chica le toca la cola a un hombre, ¿qué pasa? Yo hago presencias en los boliches y me tocan hasta los genitales, me hacen de todo. Hay que también escuchar a una voz masculina”, sostuvo el hermano de Silvia Süller.





Thelma no tiene ni una sola prueba



“Es la personalidad de Fabián, hay gente que son más picarones, están todo el tiempo como así, mirándote las lolas”, aseguró Guido para defender al actor, agregando que este no tendría por qué acosar a alguien, “si las mujeres se le regalan”.





Ante la repregunta de Casán sobre el caso Darthés, Süller fue contundente con su respuesta. “No es un violador, chicos. Esa chica no tiene ni una sola prueba de nada. Se sentó e hizo una filmación, lloró y ya todos le creímos, se armó un colectivo, una cosa gigante basada en eso”, disparó.





En un hotel no te pueden violar



El mediático fue cuestionado por las panelistas del programa de América, que opinaron que hay que creer en la denuncia realizada por Fardin, pero Guido redobló la apuesta y lanzó un fuerte comentario. “Chicos, en un hotel no te pueden violar. Un solo grito que pegás y en todas las habitaciones enseguida, menos con una chica actriz y que no es una tímida. Al otro día volvió en el avión jugando como si nada hubiera pasado”, afirmó Süller.



Las declaraciones del arquitecto generaron la furia de Nora Cárpena y Celina Rucci, quienes hicieron hincapié en que Thelma era menor de edad cuando fue a la gira en Nicaragua, pidiéndole que muestre algo de empatía con los casos de violencia denunciados por las mujeres.



“Tenés una mente chiquitita”, le dijo Celina a Guido, quien la tildó de exagerada por sus dichos sobre que Gianola es “muy toquetón”.



“Aflojen con el feminismo que se van a quedar solas”, sentenció el mediático.