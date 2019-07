Peppo criticó a Capitanich y le dijo que no se puede apropiar de la fórmula K Miércoles, 17 de julio de 2019 La interna de los precandidatos a gobernadores de Chaco subió de tono. Qué le había dicho Capitanich al actual mandatario provincial. Se caliente la interna del PJ en Chaco. Domingo Peppo y Jorge Capitanich serán los precandidatos.



El mandatario de Chaco, Domingo Peppo, arremetió hoy contra su rival en la interna del PJ para dirimir la candidatura a gobernador, Jorge Capitanich, al sostener que el objetivo a nivel nacional "es ganar la Presidencia" y no "saber quién fue o es kirchnerista". Según Peppo, Capitanich le atribuye una importancia que no tiene al hecho de si existe una identificación con el núcleo duro del kirchnerismo, cuando lo que realmente tendrá influencia en las PASO del 11 de agosto es el aporte de votos a la fórmula que encabeza Alberto Fernández.







"Vamos a sumar votos a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández sin perseguir a nadie, porque el objetivo del Frente de Todos es ganar la elección presidencial, no saber quién fue o es kirchnerista", indicó Peppo en un comunicado del PJ chaqueño. En su mensaje, el gobernador consideró que "no tiene sentido intentar dividir en la provincia al amplio espacio que respalda a Alberto y Cristina", al tiempo que lamentó que "se intente poner de un lado a quienes se sienten puros y únicos" y a otros "condenar por sus pensamientos políticos".



"En la inmensa mayoría de las provincias que gobernó el peronismo desde 2015 hasta ahora hubo una relación institucional con el gobierno nacional, por un lado, y por otro se plantearon posibilidades de desarrollo de espacios políticos alternativos, pero eso no hace traidor a nadie", destacó Peppo frente a las críticas de Capitanich sobre una supuesta actitud "colaboracionista" del gobierno chaqueño durante los últimos tres años y medio con la administración de Mauricio Macri. "La mayoría de quienes fueron electos gobernadores en distintas provincias en estos años no fueron hombres ni mujeres parte del entorno kirchnerista y ejercieron en libertad su decisión de avanzar en distintos roles políticos", resaltó. Insistió en que para sumarse a la causa de la victoria de los Fernández a nadie se le debe reclamar "un certificado de pureza ideológica".



"No es correcto ni conveniente intentar plantear en la campaña políticas de divisionistas porque el peronismo es integrador", agregó. Para Peppo, "es de una mezquindad inentendible intentar apropiarse" en Chaco de la fórmula Fernández- Fernández "como algo del kirchnerismo cuando Sergio Massa forma del espacio". "Pensar distinto no es un pecado porque o si no, algunos que asumen posiciones fundamentalistas no hubiesen sido parte de los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner", acotó, para recordar que la trayectoria de Capitanich en el peronismo no comenzó con las gestiones del Frente para la Victoria sino que se inició con otros gobiernos del PJ.