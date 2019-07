Alfaro se opone a la llegada de Daniele De Rossi

Miércoles, 17 de julio de 2019

El entrenador considera innecesaria la incorporación de un futbolista de 36 años que llegaría sin haber hecho pretemporada. Su incorporación taparía al juvenil Capaldo.





Medios italianos indican que el volante Daniele De Rossi llegará a Buenos Aires el fin de semana para firmar su contrato con Boca.



El vínculo entre el italiano y el club sería a cambio de 500 dólares hasta marzo de 2020.



Boca disputa el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el miércoles 24 de julio en Curitiba, frente a Atlético Paranaense. Ese día, De Rossi cumplirá 36 años.



La edad y el pasado reciente del futbolista no convencen a Alfaro. El DT se opone a la llegada del ex Roma, que a esta altura parece más un capricho de Nicolás Burdisso que una necesidad del equipo.



Se sumaría al grupo sin haber hecho pretemporada, tras unas largas vacaciones por Asia. En mayo dejó la Roma, club para el que jugó durante diecisiete temporadas. Tenía ofertas de Italia, la Fiorentina intentó incorporarlo, y de la MLS. La última noticia indicaba que había decidido retirarse para iniciar su carrera como entrenador.



“No lo pedí, me dijeron que era una posibilidad y qué pensaba en función de eso. Hice mi análisis del jugador. Hay cosas que son necesarias y otras complementarias. No es una valoración de jerarquías, pero hay un tiempo de chicos, como les dije a Obando, Capaldo y Chelo Weigandt, que es difícil debutar en Boca y más debutar en estos tiempos de Boca. Y la verdad me quedé muy conforme con ellos”, dijo el entrenador en las conferencias de prensa en las que fue consultado por él.



Ahora, la situación es diferente. Cuando el pase de De Rossi surgió como una posibilidad concreta, en mayo, tras la salida del jugador de la Roma, el entrenador contaba con la presencia segura de Nahitan Nández.



Tras la Copa América, Cagliari demostró su interés por el uruguayo. Ese club de la Serie A ya ofertó por él, y aunque la dirigencia encabezada por Daniel Angelici consideró insuficiente la propuesta, se estima que finalmente terminará emigrando al fútbol europeo.