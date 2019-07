Hay acuerdo entre Benedetto y Olympique

Miércoles, 17 de julio de 2019

Bragarnik, representante del delantero, explicó que Boca y la institución de Marsella deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes. Los detalles.





Christian Bragarnik, representante de Darío Benedetto, aseguró que hubo un acuerdo entre el futbolista y el Olympique de Marsella, club francés al que podría emigrar el delantero de Boca Juniors en el actual mercado de pases.



“La realidad es que Olympique se comunicó con nosotros. Puedo hablar por la parte del jugador, y hemos llegado a un acuerdo. Después tanto Boca como Olympique deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes, que no me compete a mí”, explicó Bragarnik.



“Me preguntaron las condiciones, las trasladé, no hay nada firmado. Después queda lo más difícil, que es concretar entre los clubes“, agregó el empresario en diálogo con Fox Sports.



“Nadie recuerda que Darío lleva tres años en Boca, lo que no es poco. Ha dado todo por Boca. Él mismo trasladó que su intención no era irse, salvo si llegaba una oferta de un club importante de Europa. Hubo sondeos de otros mercados, y él dijo que no. Hoy estamos esperando que llegue a buen puerto la negociación“, agregó.