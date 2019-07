El régimen de Irán volvió a amenazar a Estados Unidos Martes, 16 de julio de 2019 El canciller Javad Zarif aseguró por otra parte que Teherán no está a punto de desarrollar armas nucleares, pese a haber enriquecido uranio más allá del límite del 3,67% establecido por el acuerdo y haber superado el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido



El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, advirtió el lunes a Estados Unidos que está "jugando con fuego", haciéndose eco de comentarios del presidente Donald Trump en momentos en que ambas partes están atrapadas en un enfrentamiento sobre el programa nuclear de Teherán.



Estados Unidos renunció a un acuerdo internacional destinado a frenar el programa nuclear de Irán el año pasado, y volvió a aplicar duras sanciones contra la república islámica.



Las tensiones se han disparado desde entonces. Estados Unidos suspendió ataques aéreos contra Irán a último minuto después de que Teherán derribara un dron estadounidense, y Washington culpó a la república islámica de una serie de ataques a petroleros.



"Creo que Estados Unidos está jugando con fuego", dijo Zarif este lunes a NBC News.





Irán anunció la semana pasada que había enriquecido uranio más allá del límite del 3,67% establecido por el acuerdo nuclear, y también superó el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio enriquecido.



Ello "se puede revertir en cuestión de horas", dijo Zarif NBC News. Y agregó: "No estamos a punto de desarrollar armas nucleares. Si hubiéramos querido desarrollar armas nucleares, lo hubiéramos podido hacer hace mucho tiempo".



Los comentarios de Zarif se produjeron luego que Estados Unidos impusiera restricciones inusualmente severas a sus movimientos durante una visita a Naciones Unidas.



Semanas después de que Estados Unidos amenazara con imponer sanciones a Zarif, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Washington permitiría su ingreso al país pero le prohibiría moverse más allá de un radio de seis cuadras en torno a la misión de Irán ante la ONU, en el centro de Manhattan.



Y aseguró que Zarif utilizaba las libertades que le brinda Estados Unidos para difundir "propaganda maligna".



Preocupación de la ONU



El secretariado de la ONU "está al corriente de las medidas restrictivas impuestas recientemente por el país de acogida (de la sede de las Naciones Unidas, Estados Unidos) al personal de la misión permanente de Irán" ante la organización, señaló a la prensa su portavoz adjunto, Farhan Haq.



Añadió que está "en estrecho contacto con las misiones (diplomáticas) permanentes de Estados Unidos e Irán sobre este tema y transmitió sus preocupaciones al país de acogida".



Como suele hacer en sus viajes a la ONU, Zarif intentó transmitir el mensaje de Irán a los medios y la misión iraní tuiteó fotos del ministro hablando con NBC News y la BBC.



La visita de Zarif es la última señal de que la administración de Donald Trump parece estar rebajando sus intenciones de sancionarle como parte de la campaña de máxima presión contra Irán.



Estados Unidos tiene un acuerdo para expedir visados de manera inmediata a los diplomáticos extranjeros que trabajan en la ONU, y rara vez rechaza las peticiones.



Está programado que Zarif hable el miércoles en el Consejo Económico y Social de la ONU, que celebra una importante reunión sobre desarrollo sostenible.



Las restricciones de movimiento contra Zarif son inusualmente duras, ya que normalmente Estados Unidos prohíbe a los diplomáticos de naciones hostiles moverse fuera de un radio de 40 kilómetros del Columbus Circle de Nueva York.



Estados Unidos no cuenta con representantes diplomáticos en Irán, ya que rompieron relaciones después de la revolución islámica de 1979 que derrocó al sha Reza Pahlevi de orientación occidental.