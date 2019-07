Desplante y rechazo de Hernán Piquín a Marcelo Tinelli

Martes, 16 de julio de 2019

Tras la sanción que le impuso el conductor, el bailarín tuvo su desquite personal en un momento de mucha tensión.





Lo que comenzó como una reprimenda con gesto aleccionador de Marcelo Tinelli al mandar directamente al teléfono a Hernán Piquín y a Macarena Rinaldi por no estar presentes en la lectura del voto secreto, generó malestar en la pareja sentenciada y alguna duda sobre la posibilidad de renunciar. No obstante siguieron adelante, este martes 15 finalmente se impusieron en el voto telefónico para seguir en el certamen y, como frutilla del postre, el bailarín tuvo una pequeña revancha personal con el conductor de ShowMatch.





Es que Tinelli le propuso a Piquín que reemplace a Flavio Mendoza en el BAR del Bailando durante dos galas en las que el coreógrafo deberá ausentarse, pero la oferta fue rechazada y se terminó blanqueando durante el programa.



A mí no me parece ético que un bailarín que está en el certamen tenga que poner una nota a otro compañero



En medio de un momento tenso, en donde quedó en evidencia que las heridas aún no están cicatrizadas, Marcelo expresó al aire: "Siento que el señor Hernán Piquín se quedó un poco enojado conmigo porque yo hoy lo convoqué y hoy me llegó de la producción la respuesta tajantemente negativa".





"No fue negativa. Yo estoy de este lado, soy participante. A mí no me parece ético que un bailarín que está en el certamen tenga que poner una nota a otro compañero", respondió Piquín.





Antes intentaron aclarar los tantos sobre la sentencia. "Nos hubiera encantado bailar la cumbia", lanzó Macarena, haciendo referencia a que ni siquiera tuvieron el vestuario para el ritmo que no les permitieron bailar. "Y a mí me hubiese encantado jugar en la primera de San Lorenzo", respondió Irónico Marcelo.





Vale recordar que a finales de junio, cuando la pareja estaba de viaje por España y faltó al programa, Tinelli decidió sancionarlos luego de que no lo convencieran las explicaciones de Federico Hoppe. “Entonces, primera pareja que va al teléfono en el próximo ritmo….porque lo primero que pedimos a todas las parejas es el compromiso así que también lo tiene que asumir Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Lamentablemente la primera pareja que está en el teléfono del próximo ritmo. Entonces, por decisión personal, van al teléfono en el próximo ritmo”, anunció en ese momento.