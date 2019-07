Vecinos accedieron a la capacitación del programa “Ñande Huerta”

Martes, 16 de julio de 2019

La primera charla destinada a los vecinos del sector se concretó este lunes en la delegación comunal. El objetivo es fortalecer la agricultura familiar e incentivar la alimentación saludable con la creación de huertas orgánicas. La continuidad de las capacitaciones se producirá el jueves y viernes en el mismo lugar.





Organizado por la Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Municipalidad de Corrientes comenzó este lunes en la Delegación del barrio Esperanza las capacitaciones a los vecinos del sector por parte del programa “Ñande Huerta”.

Las charlas son llevadas adelante por personal y técnicos de la Dirección de Agricultura Periurbana, y consisten en tres jornadas de una hora reloj cada una, donde se capacita a los vecinos en temas tales como preparación de la tierra, formación de abono orgánico, siembra, poda y control de plagas.



VECINAS COMPROMETIDAS

Margarita es una de las vecinas del barrio Esperanza que participó este lunes por la mañana de la capacitación en la Delegación Municipal. “Vine a la charla porque me interesa. La economía está muy difícil, por lo que me parece bien esta oportunidad que nos da la Municipalidad de enseñarnos a poder hacer nuestra propia huerta”.

“Para mi es importante esto para que los chicos puedan consumir abundante verdura. Yo tengo una huerta chiquita, pero me gustaría seguir aprendiendo. Me gusta que mis hijos aprendan a trabajar la tierra, para poder sembrar y cosechar nuestro propio alimento, para poder comer sano y contribuir así a la economía familiar”, manifestó en tanto Marina.

“Estuvimos en el Esperanza dando inicio al ciclo del Ñande Huerta en ese barrio. Es un programa que se lleva a cabo junto con los delegados municipales, incentivando a los vecinos para que se acerquen a participar de estos cursos donde buscamos promover el consumo saludable y el autocultivo”, expresó Ignacio Rodríguez Mateos, subsecretario de Economía Social de la comuna capitalina.

El funcionario destacó que “el año pasado se capacitaron a 460 familias, y hasta el momento llevamos recorridos unas diez delegaciones. Es un programa que está teniendo un gran éxito, porque además de promover el consumo saludable y el autocultivo, ayuda a la economía familiar, así que estamos muy contentos porque vemos una muy buena recepción de los vecinos”.

Por su parte, Zulma López, capacitadora de la dirección General de Agricultura Periurbana indicó: “Comenzamos con las charlas teóricas, y después buscamos algún lugar para realizar las prácticas. En cada capacitación entregamos a los participantes semillas para que puedan sembrar, y también hablamos sobre la importancia de la alimentación saludable”.



CONTENIDOS E INSCRIPCIÓN

El programa consta de tres clases, de una hora y media cada una de duración. En una primera etapa se enseña todo lo que es compostaje, generando también conciencia con lo que tiene que ver con el reciclado de residuos orgánicos, fomentando su separación para la preparación del suelo. En la segunda charla se aborda la agroecología, enseñando técnicas de sembrado, calidad de las semillas, cantidad de cultivos, fechas y épocas para sembrar; y en una tercera etapa se enseña preparaciones naturales para atacar las enfermedades y plagas de las hojas.

Desde la Subsecretaría de Economía Social se solicita a los vecinos interesados en recibir capacitaciones del programa Ñande Huerta a que se acerquen a la Delegación Municipal más próxima a su domicilio para anotarse. Una vez que se reúna un grupo de diez o quince personas, la comuna fijará una fecha para llevar adelante en su barrio la capacitación, siendo el único requisito el interés, ya que las mismas son totalmente gratuitas.