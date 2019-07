Kicillof les contestó a los dirigentes de Cambiemos que aseguran que es marxista

Lunes, 15 de julio de 2019

El candidato a gobernador del Frente de Todos cuestionó la gestión de Vidal y dijo que el gobierno bonaerense lleva adelante "una campaña sucia"



El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se refirió este lunes a los dirigentes de Cambiemos que aseguran que es marxista y que su formación política está ligada al partido comunista.



"Quieren ensuciar porque no tienen mucho para mostrar. Van sacando de la galera estas cosas", explicó el economista. "Soy peronista porque en el país ha representado poner un modelo industrial por encima de un modelo financiero. En economía me considero más keynesiano", sostuvo.



El principal dirigente que insiste sobre el origen de Kicillof es el compañero de fórmula del Presidente, el senador nacional Miguel Pichetto. El dirigente peronista consideró en las últimas horas que la gestión del actual diputado al frente del Ministerio de Economía tuvo "un componente claramente marxista".



"Su gestión en el proceso económico de los últimos cuatro años (durante el último gobierno de Cristina Kirchner) tuvo un neto corte intervencionista estatal con una economía muy rígida, propia de antes de la caída del muro en algunos países socialistas", expresó. Días atrás Pichetto había afirmado que el peronismo bonaerense llevaba como candidato a un un hombre que tuvo orígenes en el Partido Comunista.



En declaraciones a radio El Destape, Kicillof dijo: "Que le pongan la etiqueta que quieran. Dijeron que lo mío era una deformación marxista por pasar por la universidad pública, por la que tienen mucho desprecio. Es perder el tiempo dar esta discusión". Y agregó: "Nunca me inicié en el Partido Comunista, ni en uno trotskista ni en uno maoísta".



"Están tratando de ensuciar. Llevan adelante lo que nosotros llamamos campaña sucia. La rareza es que lo hacen desde el candidato más importante hasta el último legislador. Todo el aparato más los trolls pagados por el Estado. Todo para ver si pueden conseguir que no voten a otros, en vez de alguien que los vote a ellos", precisó.



Kicillof dijo que al oficialismo bonaerense "no le queda otra que tratar de desprestigiarnos" debido al "volumen de incumplimiento de las promesas del pasado y el desastre del presente". En esa línea, sostuvo: "Desde que empezó la campaña se la han pasado agrediendo".



Por otra parte, el legislador hizo alusión al crecimiento del oficialismo en las encuestas. "Teóricamente hubo un fuerte repunte del oficialismo, pero cuando camino por la provincia no veo que la gente esté mejor", señaló. Luego, agregó que "en la provincia hay una emergencia alimentaria, productiva y educativa" y que el gobierno de Vidal "no cumplió con nada de lo que dijo".



"En la provincia de Buenos Aires no veo ninguna tranquilidad ni ningún veranito. Hay un invierno horrible y no se pueden pagar las facturas. Además, se cierran los negocios y la gente se queda en la calle. Esa es la realidad", afirmó el economista.



Además, Kicillof, en referencia a las declaraciones de Mauricio Macri, quien aseguró que el país está saliendo de la crisis, dijo que "si hay una paz, es la de los cementerios" porque "el consumo sigue cayendo en picada y la caída de la producción es peor que la nacional".