Cómo funciona FaceApp, la app que te envejece en segundos

Lunes, 15 de julio de 2019

Está disponible para iOS y Android. También permite rejuvenecer el rostro, cambiar el peinado y el color del cabello, entre otras tantas opciones





An estos días, varias celebridades compartieron en sus redes imágenes que mostraban cómo se verían en unos cuantos años: con arrugas, cabello blanco y falta de turgencia en sus rostros. ¿Qué pasó? Detrás de esas fotos está FaceApp, una aplicación que permite editar fotos desde el celular, y en pocos segundos.



Dentro de sus tantas opciones que ofrece la plataforma está la posibilidad de sumarse o quitarse años digitalmente. Está disponible para iOS y Android. Tiene una versión gratuita y otra versión pro que ofrece muchas más variantes. Para rejuvenecer o envejecer no hace falta abonar ningún servicio.



Una vez que se descargó la app, hay que subir una fotografía o hacerse una foto dentro de la app. Luego se verán varias opciones de edición: Sonrisas, Maquillaje, Tintes (que permite cambiar el color del cabello), Peinados (para sumarse o sacarse flequillo, cambiar el largo del cabello, etc), Edad, Gafas y Barbas. Además hay opciones para sumar filtro a las fotos, cambiar el fondo y otras opciones de edición.



Dentro de la opción Edad, se puede optar por Joven, y así sacarse unos años; o bien Anciano, para añadirse unas décadas. Una vez que se hizo la fotografía, se puede descargar al celular y compartir en las redes sociales.



FaceApp es una de las tantas aplicaciones que permiten editar fotos. Existen otras opciones como AirBrush que además permiten corregir imperfecciones en el rostro, quitar manchas o acné y hasta añadir una capa de maquillaje digital.



YouCam Makeup y YouCam Perfect también permite sumar maquillaje, suavizar el rostro, modificar el contorno y muchas cosas más.