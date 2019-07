Susana Benítez recorrió El Sombrero y Empedrado con mensaje de "inclusión y desarrollo"

Martes, 16 de julio de 2019

La pre-candidata a diputada nacional por la Lista Verde de ECO + Junto por el Cambio, Susana Benítez recorrió este lunes las localidades de El Sombrero y Empedrado, en el marco de la campaña para las elecciones PASO de este 11 de agosto.





La ministra de Educación y aspirante al Congreso sostuvo en la ocasión que “los correntinos tienen anhelos, proyectos y visión de futuro”, destacando la gestión provincial en “innovación, tecnología, inclusión y desarrollo” en todas las zonas rurales de Corrientes, especialmente para la educación. En los próximos días visitará Itatí, Bella Vista, San Roque, Mantilla, Esquina, San Isidro, Goya, Paso de los Libres, Mocoretá y Mercedes.







“Ni bien llegué a EL Sombrero me recibieron sus hombres y mujeres mostrándome el gran proyecto educativo que tienen, consistente el sueño de ser un polo educativo, que ya empieza a concretarse con la construcción de un establecimiento que será modelo y el Gobierno provincial al igual que la Nación están juntos apoyando este anhelo”, dijo Benítez ante la prensa, tras esta recorrida.







La ministra consideró así que “la educación es una obra que se siente y se ve”, valorando que “cuando se abre la puerta de un aula estamos dando lugar al presente y proyectando el futuro”. En este sentido, sobre el rol de docente, dijo que “cuando nos encontramos con quienes fueron nuestros alumnos, nos sentimos contentos por haber puesto un granito de arena en la construcción de esa persona, porque la docencia es la profesión que forma a las demás profesiones”.







En tanto, sobre la gestión educativa en la provincia, la candidata de ECO + Junto por el Cambio sostuvo que “estamos ante una oportunidad histórico, porque junto al gobernador Gustavo Valdés estamos trabajando fuertemente por la conectividad, que internet llegue a todas las escuelas rurales, por más alejados que estén de los centros urbanos, porque nuestro campo correntino tiene que estar unido al progreso, la innovación, la tecnología y el desarrollo”.







“Estamos ya en un porcentaje avanzado para llegar en un 100 por ciento de todas las escuelas conectadas”, aseguró Benítez, remarcando que “esto es una clave de desarrollo, innovación y sobre todo de inclusión”.







La ministra de Educación es candidata en el segundo lugar de la lista “Verde” 502 A de ECO + Juntos por el Cambio que competirá este 11 de agosto en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y señaló que quiere llegar a la Cámara de Diputados de la Nación para ejercer “la representatividad del hombre y la mujer de Corrientes, que los conozco muy bien por mi trabajo desde hace muchos años en la educación, y en especial para llevar la representatividad de la mujer en el Congreso, pero basada en el presente y futuro de nuestra provincia”.







“Quiero llevar al Congreso esa visión de la mujer correntina que proyecta un futuro para sus hijos y las nuevas generaciones, por eso junto al ministro de Producción, Jorge Vara, que encabeza nuestra lista, queremos llevar a la Nación proyectos de innovación, de cambio, desarrollo y productividad”, señaló Benítez.







La ministra y pre-candidata a diputada nacional también se refirió a la Ley de Educación Emocional de la provincia de Corrientes, destacando que “fue propuesta por el otro candidato de nuestra lista, José “Pepe” Fernández Affur, en su rol de diputado provincial, siendo la primera y única en el país, por eso me gustaría llevar esa ley al Congreso Nacional y que toda la Argentina se identifique con esta ley, por lo que implica en el territorio. Nosotros venimos formando así a la docencia en la gestión de las emociones, para que puedan trasladar eso a la relación con sus alumnos y una de las cuestiones fundamentales es la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro y saber que al abrir la puerta de mi aula encuentro una persona en formación con un montón de sueños y proyectos, a quienes los decentes tenemos que ayudarlos desde la escuela trabajando esos proyectos”.







Luego pidió a los electores que “si consideran importante proyectar el futuro de nuestros hijos y nietos, nos acompañen con la Lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio y que sigan acompañando la gestión del gobernador Gustavo Valdés, como ya lo hicieron el 2 de junio en las elecciones provinciales, proyectando este acompañamiento al próximo 11 de agosto y así estaremos como siempre, trabajando por el hombre y la mujer de Corrientes”.







Recorrida y agenda







Este lunes, primeramente, Benítez estuvo por la mañana en El Sombrero, allí fue recibida por el intendente local, Raúl González para luego emprender una recorrida por la localidad y tomar contacto con su población. Luego, la ministra y aspirante al Congreso hizo lo propio en Empedrado junto al intendente, José Cheme.







Por la tarde, este lunes, Benítez estará en la feria del Libro que se desarrolla en el predio del ex Regimiento 9 de la ciudad de Corrientes, desde las 17, donde será entrevistado por los medios de comunicación allí apostados para cubrir el evento.







Seguirá el martes en la localidad de Itatí, durante la mañana y a la tarde volverá a Capital; el miércoles en Bella Vista a las 9, en San Roque a las 13, en Mantilla a las 17 y en 9 de Julio a las 21.







Este jueves la agenda de la pre-candidata la llevará a Esquina a las 9, a San Isidro a las 12, en Goya a las 18; y el viernes en Paso de los Libres a las 9, Mocoretá a las 15 y Mercedes a las 18.