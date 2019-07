"Fui abusada a los 18 años por una persona del medio" Lunes, 15 de julio de 2019 "No digo públicamente quién es porque tengo que hacer la denuncia antes", agregó la actriz, quien también se refirió a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés



A raíz de la fuerza que tomó el movimiento feminista en el último tiempo, muchas mujeres se animaron a contar situaciones de acoso y abuso que sufrieron, no solo en el pasado próximo, sino también mucho tiempo atrás. Una de ellas es Gloria Carrá, quien en el programa PH, Podemos Hablar relató una lamentable experiencia que le tocó vivir.



"Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)", reveló Carrá.



En ese sentido, la actriz recordó: "Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen 'pero por qué habla ahora', que una habla cuando puede".





"Porque no es que a vos te suceden las cosas y en el momento ya podés hablar. A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, con quien sea, pero no lo podés decir. Yo hoy lo puedo decir, cuando nos vamos todos de acá me preguntan quién es y lo digo", analizó.



Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo de Telefe, le preguntó si se trataba de "una persona conocida", a lo que ella respondió afirmativamente, y dijo que aún sigue trabajando en los medios . Pero, de todas formas, prefiere no contar en los medios de quién se trata hasta que formalice la denuncia.



"No tengo ganas de que vengan todos, viste cómo es… Hay que estar como armado en esos momentos para decir 'bueno, me pasó esto con tal persona', y que vengan a preguntarte. Qué se yo, no sé si estoy en un momento como para hacerlo", indicó.



La reconocida actriz hizo referencia a la denuncia de Thelma Fardin por violación contra Juan Darthés: "Como nos apoyamos tanto entre las mujeres, supongo que ella habrá confiado: es un momento donde se puede decir 'ah, bueno, no me van a tratar de loca', aunque mucha gente igual lo sigue haciendo".



Además, contó que cuando su hija, Ángela Torres, empezó a trabajar con Darthés el año pasado en Simona muchos le preguntaban si tenía miedo: "La verdad es que no lo tenía. Le creía a Calu, por supuesto, confiaba en lo que ella decía y me parecía que había abusado de eso él, pero no pensaba algo de tal magnitud. No pensaba que iba a hacer eso con una chica. Todo cobró después otra magnitud".