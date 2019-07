Una chica denunció que dos policías la violaron en una pensión

Lunes, 15 de julio de 2019

Los presuntos atacantes fueron detenidos, aunque también investigan a otro agente como posible entregador.





La adolescente vive en un pueblo del interior de Formosa, pero viajó a la capital, situada a 150 kilómetros, a visitar a unos tíos. Su fin de semana terminaría siendo un martirio: según denunció, fue violada por dos policías.



La víctima logró escapar y pedir auxilio a unos vecinos, que la ayudaron y capturaron a uno de sus abusadores cuando intentaba huir. Hay dos policías detenidos acusados de la violación y otro que quedó en libertad pero está señalado como posible entregador.



El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 22.30, cuando habitantes del barrio Divino Niño, ex La Colonia, a 15 minutos del centro, encontraron a la chica, de 18 años, en estado de shock, "llorando y pidiendo ayuda en un descampado", según contó a Clarín un testigo.





La adolescente relató que había ido a una pensión junto a Héctor M. (23), oriundo de Clorinda, quien cumpliría funciones en el Destacamento Desplazamiento Rápido (D.D.R.) de la Policía de Formosa. Cenaron y tomaron algo en la casa, donde también estaban sus compañeros Gabriel C. (20), de Misión Laishí, y Yonathan S. (21), de Espinillo.



Según indicaron fuentes policiales al sitio Noticias de Formosa, en algún momento Héctor se retiró del domicilio con otra chica y la víctima quedó sola con Gabriel y Yonathan. Fue ahí que se habría producido el abuso.



"Le habían sacado el celular y cerraron con llave", denunció la joven. Luego logró escapar y pidió ayuda.



"La chica estaba muy asustada cuando la encontramos. Nos pedía que no llamáramos a la Policía, porque los que la habían atacado eran policías. Pero nosotros llamamos igual, también a la ambulancia. Nos contó que fueron dos los que abusaron de ella. En un momento lo ve pasar (a uno de ellos) y me lo señaló. Se ve que la estaban buscando, entonces lo salí a correr. Cuando lo agarré lo tuve como 15 minutos hasta que llegó el patrullero y lo esposaron", contó a este diario un vecino que estaba en un cumpleaños en el barrio y asistió a la víctima.



Además, señaló: "El que ella conocía y la había llevado hasta ese lugar la llamaba por teléfono mientras estábamos todos ahí, le mandaba audios. Incluso cuando ya estaba el patrullero le decía que no contara nada, le pedía perdón porque las cosas 'se habían ido de las manos', le pedía que 'no haga quilombo'. Se mandó al frente solo".



Lo cierto es que fuentes policiales confirmaron a Clarín que Gabriel y Yonathan quedaron detenidos a disposición del juez de Feria Guillermo Caballero. Y que Héctor M. habría sido demorado, pero dejado en libertad, porque "no se encontraba en el lugar" al momento del hecho. De todos modos, investigan si actuó como entregador.





En tanto, fuentes de la Policía Provincial de Formosa informaron que a los acusados se los pasó a situación pasiva (dejan de percibir el sueldo) y fueron separados del cargo.



Asimismo, familiares de la víctima manifestaron su preocupación porque la joven permanecía internada recuperándose de las lesiones pero asustada: tiene custodia de la Policía provincial. Piden que la investigación no esté en manos de la fuerza local.