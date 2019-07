Iker Casillas y la vuelta que no pudo ser: se retiró del fútbol Lunes, 15 de julio de 2019 El Porto confirmó el adiós definitivo del arquero, quien hace dos meses había sufrido un infarto en plena práctica.





El rumor se transformó en una cruel realidad. Iker Casillas, leyenda del Real Madrid, del Porto y de la selección española, anunció este lunes que concluyó su carrera profesional y que formará parte del staff directivo del Porto, debido al infarto de miocardio que sufrió durante un entrenamiento con el club portugués el pasado 1 de mayo.



Desde ese día, corrieron ríos de especulaciones en torno a uno de los artífices del Mundial que ganó España en Sudáfrica 2010. Muchos especialistas ponían en duda su continuidad como futbolista activo, ya que un infarto de miocardio requiere reposo y el proceso de recuperación es lento.



Además, tras ser sometido a un cateterismo y a la colocación de un stent (mecanismo para recuperar arterias obstruidas), su continuidad era muy complicada, ya que se trata de un deporte de elite en el que los golpes pueden poner en riesgo su vida.



El 20 de marzo pasado, el club y Casillas anunciaban la renovación de Iker por otro año, por lo que estaría vinculado al club de los Dragones hasta el invierno 2020, con posibilidad de ir prorrogando año a año.



Ya se hablaba de que, al margen de ser uno de los arqueros con mejores números, también se convertiría en uno de los veteranos bajo los tres palos, ya que podría llegar a los 40 en activo. Sin embargo, no se pudo dar.



“Voy a hacer algo diferente a lo que hacía, que era estar en la cancha. Intentaré unir al equipo con el club. El técnico me pidió que me quedase con ellos, cerca de los jugadores más nuevos porque iba a haber varios cambios”, dijo el arquero.



El 1 de mayo, en la recta final liguera, cuando pugnaban por el título con el Benfica, Casillas sufrió el infarto y dijo adiós al resto de temporada. Diecinueve días después, el 20 de mayo, Casillas celebró su 38 cumpleaños sin apenas protagonismo y con un extraño mensaje en sus perfiles sociales que rezaba: "Este no ha sido un gran cumpleaños".



Tras la frase se escondía la operación a la que había sido sometida su pareja, la periodista Sara Carbonero, a la que le habían detectado un tumor maligno de ovario y cuya noticia trascendió el 21 de mayo.



Es el jugador de los récords: veinte temporadas consecutivas jugando Champions League; es el que más partidos disputó en esta competición, con 176; y con 19 años y cuatro días se convirtió en el arquero más joven en jugar y ganar una final de la Liga de Campeones, un registro que aún no logró superar ningún arquero.



Fue incluido en cinco ocasiones en el Once Mundial FIFA y fue elegido otras cinco veces mejor arquero del mundo. Su experiencia en el mundo del fútbol y sus buenos consejos, muy agradecidos entre los compañeros con los que compartió vestuario, será válida a partir de ahora en el staff del Porto, con el que estará vinculado durante el próximo año.