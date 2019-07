Líderes religiosos pidieron una campaña sin “agresividades” Lunes, 15 de julio de 2019 Líderes de las comunidades religiosas del país pidieron “revitalizar la democracia, no reduciéndola a un acto eleccionario" y solicitaron a los candidatos que no caigan en "agresividades” durante la campaña electoral.





Así lo afirmaron en un documento firmado por los presidentes del Episcopado, Oscar Ojea, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, Rubén Proietti, de la Federación de Iglesias Evangélicas, Néstor Míguez, de la Daia, Jorge Knoblovits, y del Instituto Islam para la Paz, Sumer Noufouri.

Los líderes religiosos señalaron que "es necesario revitalizar la democracia, no reduciéndola a un acto electoral" y manifestaron que este sistema "se atrofia y pierde representatividad si deja afuera al pueblo en su lucha por la dignidad”.

En ese marco, solicitaron a los candidatos que presenten con “claridad y realismo sus ideas y proyectos sin caer en agresividades innecesarias que terminen desacreditando las propuestas”.

“La política no debería reducirse a desprestigiar a los adversarios ni a un juego superficial de intercambios vanos. Podemos hacerlo”, afirmaron.

Instaron a "salir de una vez por todas de la era del diagnóstico" y se pronunciaron a favor de que "los logros de cada período tengan continuidad".

Las agrupaciones añadieron que "la Nación ya ha sido fundada, no se refunda ni cada cuatro, ni cada ocho años".

Los líderes religiosos señalaron que su tarea es "recordar que detrás de cifras y de las crisis hay rostros, nombres e historias" y llamaron a "poner en el centro de la acción social y política a las personas más desfavorecidas".