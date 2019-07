La emoción metió el gol más lindo en la despedida de Rodrigo Mora Domingo, 14 de julio de 2019 Fui muy feliz en River y estoy tranquilo porque di por esta camiseta hasta lo que no tenía, dijo el uruguayo.



El fútbol y la cadera retiraron a Rodrigo Mora. El final de la historia dice que la necrosis le ganó la batalla, pero el uruguayo le dio pelea. Mucha pelea. En 2017 le aseguraron que no iba a poder pisar de nuevo un campo de juego. Y más: le dijeron que se alegre con volver a caminar. Regresó cuando nadie lo esperaba. Fue titular el 14 de marzo de 2018, en Mendoza, cuando River venció 2-0 a Boca por la Supercopa Argentina 2017. Escribió, esa noche, un página de las más destacadas en el elenco de Núñez. Pero faltaba algo más grande aún: la Copa Libertadores ante el eterno rival en un escenario emblemático como el Santiago Bernabéu.





Recién ahí el cuerpo le dijo basta a Rodrigo Mora. Y como el dolor de cadera era tan intenso, el nacido en Rivera dijo adiós. “Con Rodri me une un lazo muy fuerte. Lo quiero. Es un tipo que nunca tira la toalla”, lo mimó Marcelo Gallardo, ex DT y amigo de la vida.



“A todos los que juegan al fútbol y al resto también les quiero decir algo: pongan el corazón en lo que sea que hagan. Y disfruten, porque nunca se sabe cuándo termina”, dijo un Mora lleno de lágrimas.





La noche de la despedida de Mora fue emotiva. El Monumental lució repleto para darle el último adiós al uruguayo vestido de futbolista. El delantero de apenas 31 años se metió un un grupo selecto de jugadores que tuvieron su partido homenaje en River. Norberto Alonso se despidió el 1 de agosto de 1987; Enzo Francescoli el 1° de agosto de 1999; Ariel Ortega el 13 de julio de 2013; y Fernando Cavenaghi el 1 de julio de 2017. Un dato: el Beto, el Príncipe, el Burrito y el Torito participaron ayer de la fiesta de Mora, sin lugar a dudas un personaje querido, más allá de la circunstancia.





“A los hinchas, a mis compañeros, a los dirigentes y a todos los que trabajan en el club les quiero decir gracias. He sido muy feliz en River. Y estoy tranquilo porque di por esta camiseta hasta lo que no tenía”, explicó el uruguayo a la multitud.





Conviene aclararlo: a Mora en River lo quieren porque jugó mucho y porque ganó varios títulos. Debutó el 2 de septiembre de 2012 ante Colón. Matías Almeyda lo mandó a la cancha en lugar de Carlos Sánchez, otro uruguayo que dejó un gran recuerdo en Núñez. La ficha definitiva registra 41 goles en 183 partidos. Y 8 trofeos, que fueron exhibidos en el césped del Monumental: Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Libertadores 2015, Copa Argentina 15/16, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 16/17, Supercopa Argentina 2017 y Libertadores 2018.





En el partido homenaje se enfrentaron los campeones del 2015 (con la presencia de glorias como el Beto Alonso, Ortega, Cavenaghi, Pisculichi, Francescoli, Saviola) contra los de 2018. Para los primeros también jugó Marcelo Gallardo y, entonces, el Muñeco se enfrentó ante sus actuales dirigidos. ¿Lo perdonaron? Para nada: Enzo Pérez y Exequiel Palacios lo atendieron en un par de cruces. Pero el entrenador de River se tomó revancha: anotó un gol de caño y la ovación cayó desde las tribunas.





El momento más emotivo sucedió al minuto 7 de la segunda parte: ingresó Máximo, el hijo de Rodrigo. Y rápido pudo festejar (más tarde haría el último de penal) para que su padre lo abrazara con la fuerza y la ternura que solo los padres pueden conjugar. Otro dato: le puso Máximo porque es fanático de la película Gladiador.





El resultado del juego fue anecdótico, claro. Brilló por encima de cualquiera Brian Buley, el actor que comparte con Mora la serie El Marginal, que festejó dos goles y se llevó un empujón de Leonardo Ponzio.





Se fue la última vez de Rodrigo Mora en una cancha de fútbol y vestido de jugador. Una lesión lo sacó de las canchas cuando aún tenía mucho por dar. Pero no se puede quejar: se despidió ante 50 mil hinchas y rodeado de familiares y amigos.





Así arrancaron los equipos:



River 2015: Julio Chiarini; Bruno Urribarri, Leonardo Ponzio, Robert Rojas; Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Leonardo Pisculichi; Ariel Ortega, Teo Gutiérrez; Fernando Cavenaghi y Rodrigo Mora.



River 2018: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Ignacio "Nacho" Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Brian Buley y Rafael Santos Borré.