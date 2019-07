Capital avanza con maquinaria pesada en PROCREAR Santa Catalina

Domingo, 14 de julio de 2019

Tras los reclamos vecinales, la Comuna dispuso recolección de residuos de gran porte. Además, nivelan y perfilan espacios verdes y de recreación. Dispondrán de una delegación móvil de la Caja Municipal para el pago descentralizado de tasas y otras obligaciones.





Los ve­ci­nos del ba­rrio PRO­CRE­AR San­ta Ca­ta­li­na ayer re­ci­bie­ron la vi­si­ta de cua­dri­llas mu­ni­ci­pa­les que ini­cia­ron ta­re­as de me­jo­ras en ese pre­dio ubi­ca­do al Sur de la ciu­dad. Es­tas ac­cio­nes se fun­da­men­tan tras di­ver­sos re­cla­mos he­chos por la pro­co­mi­sión de esa no­vel ve­cin­dad.

Se­gún lo de­ta­lla­do, las la­bo­res con­sis­tie­ron en re­co­lec­ción de ra­mas y re­si­duos pe­sa­dos por par­te de ca­mio­nes de la em­pre­sa pres­ta­ta­ria del ser­vi­cio de re­co­lec­ción de la ciu­dad.

Ade­más, ma­qui­na­ria de Obras Pú­bli­cas de la Co­mu­na efec­tuó tra­ba­jos de per­fi­la­do en uno de los va­rios bal­dí­os don­de se es­ti­ma que en un fu­tu­ro no tan le­ja­no se ha­rán tra­ba­jos de or­na­men­ta­ción pa­ra eri­gir­los co­mo es­pa­cios ver­des y de re­cre­a­ción.

Por fue­ra de los lí­mi­tes de ese com­ple­jo ha­bi­ta­cio­nal, en la ex­ten­sa par­ce­la que dis­tan­cia el ci­ta­do ba­rrio del con­jun­to de vi­vien­das que cons­tru­ye el IN­VI­CO en cer­ca­ní­as del ex re­gi­mien­to, se pre­pa­ra lo que se­rá un am­plio tra­ba­jo de cons­truc­ción de de­sa­gües plu­via­les.

De acuer­do a lo que pu­do sa­ber épo­ca, se tra­ta de una la­bor man­co­mu­na­da en­tre la Pro­vin­cia y la Co­mu­na pa­ra evi­tar ane­ga­mien­tos en la ba­rria­da que edi­fi­ca el Ins­ti­tu­to de Vi­vien­da.

Los allí re­si­den­tes tam­bién in­di­ca­ron que hay va­rios sec­to­res del alum­bra­do pú­bli­co que per­ma­ne­ce en­cen­di­do las 24 ho­ras y que por ello ya se ma­lo­gra­ron di­fe­ren­tes lám­pa­ras. Es­to re­dun­dó en que al­gu­nos seg­men­tos es­tén a os­cu­ras.

No obs­tan­te, tam­bién se es­pe­ra la pre­sen­cia de mé­di­cos en la Sa­la de Aten­ción Pri­ma­ria (SAPS), en la cual só­lo hay en­fer­me­ros.

El ti­tu­lar de la Ca­ja Mu­ni­ci­pal de Prés­ta­mos y re­fe­ren­te del Fi­dei­co­mi­so San­ta Ca­ta­li­na, Da­vid Mou­lín, dí­as atrás, se reu­nió con los ve­ci­nos de ese De­sa­rro­llo Ur­ba­nís­ti­co.

El fun­cio­na­rio le trans­mi­tió a los lu­ga­re­ños que, des­de su áre­a, apron­tan ac­cio­nes pa­ra es­ta­ble­cer en el lu­gar una uni­dad Mó­vil de la Ca­ja Mu­ni­ci­pal de Prés­ta­mos.

“En el lap­so de en­tre 45 y 60 dí­as que­re­mos es­ta­ble­cer allí un pun­to mó­vil en el cual los ve­ci­nos po­drán pa­gar sus im­pues­tos, la luz, el agua, car­gar su­be y abo­nar otras ta­sas”, se­ña­ló con an­te­la­ción. Se ubi­ca­ría cer­ca de la Sa­la de Aten­ción Pri­ma­ria (SAPS).