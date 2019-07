Halep le dio una paliza de campeona a Serena Domingo, 14 de julio de 2019 La rumana no le dio chances a la menor de las Williams y alzó el título en Wimbledon. La estadounidense no pudo alcanzar el récord de Margaret Court.



La tenista rumana Simona Halep, exnúmero uno mundial, ganó este sábado su primer torneo de Wimbledon al derrotar por doble 6-2 sobre el césped del Grand Slam inglés a la leyenda estadounidense Serena Williams, 11ª cabeza de serie.



Williams no logró encontrar soluciones contra la agresividad de Halep y vio escapar la oportunidad de sumar su 24º título de Grand Slam, con el que podría haber igualado el récord absoluto de la histórica tenista australiana Margaret Court.



Favorita número siete, Halep, que jugó muy agresiva y eficaz, necesitó solo 55 minutos para imponerse a Williams, siete veces campeona del torneo británico.



La rumana de 27 años se anotó así el segundo gran torneo de su carrera, tras haber ganado Roland Garros el año pasado.



“Ha sido mi mejor partido”, reconoció la rumana visiblemente emocionada, afirmando que había “trabajado mucho para llegar a este momento”. “Tenía nervios, mi estómago no estaba muy bien antes del partido, pero sabía que no había tiempo que perder. Salí e hice lo mejor que pude”, detalló la campeona.



La derrotada Williams no ocultó su admiración por Halep tras el partido: “Cuando una tenista juega con esa locura simplemente te tienes que sacar el sombrero y hacerle una reverencia”, agregó la estadounidense.





A sus 37 años, Williams -que ha ganado 3 veces Roland Garros, 6 el US Open, 7 el Abierto de Australia y otras 7 Wimbledon- buscaba poner la frutilla a su palmarés igualando el récord absoluto de 24 títulos de Grand Slam alcanzado por la tenista australiana Margaret Court a principios de 1970.



Ya se le había escapado el año pasado, cuando de regreso a las pistas tras tener a su hija Alexis Olympia llegó hasta la final de Wimbledon, donde cayó ante la alemana Angelique Kerber.



Después fue también derrotada en la final del US Open por la japonesa Naomi Osaka. Surgieron entonces problemas en una rodilla que le impidieron jugar buena parte de esta temporada y por último sufrió una frustrante eliminación el mes pasado en Roland Garros.



Pero al llegar a Londres, Williams dijo que empezaba a sentirse cada vez más en forma, decidida a realizar una proeza que, tras chocar con el sorprendente juego de la rumana, tendrá que seguir esperando.