Valdés aseguró que estos espacios sirven para "plantear un país federal"

Viernes, 12 de julio de 2019

El gobernador Gustavo Valdés junto al secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, encabezaron este viernes pasado el mediodía la apertura de la Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA), que se lleva a cabo en el salón Gran Paraná del Turismo Hotel Casino de la ciudad de Corrientes.



El primer Mandatario aseguró en la oportunidad que estos espacios sirven para “plantear un país federal” y “amalgamar las problemáticas de la salud propios de cada provincia, que son responsabilidad de nuestros gobiernos”.



Con la presencia de los ministros de Salud de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se realiza en esta Capital un nuevo encuentro de la COFESA, la cual es la primera vez que tiene como sede a Corrientes y que es presidida por el secretario Rubinstein y el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo. Si bien las actividades iniciaron por la mañana con una reunión exclusiva para los ministros, la apertura oficial se realizó pasadas las 13.30 horas, donde Valdés fue el encargado dar la bienvenida a los presentes y valoró que este tipo de encuentros sirvan para abordar los “problemas y desafíos que plantea la salud pública”.



“Estos Consejos nos ayudan a plantear un país federal, en donde muchas veces no se entienden las coyunturas de las provincias más chicas”, prosiguió afirmando. Luego, puso de relieve que en el interior las problemáticas son distintas a las de las provincias con mayores recursos y puso como ejemplo que la mayoría de los ciudadanos se atienden por obras sociales del Estado y cada vez son menos en el sector privado.



“Tenemos la responsabilidad de brindar el mejor servicio de salud a los correntinos y eso representa una dualidad, ya que queda en claro que el sector privado, en materia de salud no puede competir con el público”, enfatizó el Gobernador, dejando en claro que es menester abordar con seriedad esas dicotomías que hacen que el “peso y la responsabilidad de la salud en el Estado sea cada vez mayor, siendo parte de la discusión que deben plantearse en este tipo de encuentros, cada uno con su punto de vista”.



Seguidamente, el Mandatario comentó que el Gobierno provincial atiende a muchos correntinos que tienen obras sociales relacionadas con sindicatos, sector privado también, a quienes se les presta un servicio de calidad, pero en contrapartida, expresó que “cuando tenemos que recuperar los gastos que hizo el Estado a los afiliados que tuvieron una prestación, siempre al Estado se le paga menos”.



También consideró que existe una inequidad en el sistema de salud que termina en una carrera en donde “hacemos que nuestros profesionales terminen de manera sistemática en la ciudad de Buenos Aires y que sea cada vez más difícil encontrar médicos en el interior”. “A pesar que hacemos importantes inversiones, que contamos con la infraestructura, nos cuesta conseguir especialistas que vayan a trabajar al interior del país”, acotó, subrayando en este aspecto que es necesario “discutir y ver cómo se logra que los médicos que están en el interior, puedan percibir un mejor salario por parte del Estado, apuntando a una salud más igualitaria en la Argentina”.



El titular del Ejecutivo provincial valoró así que espacios como el de COFESA promuevan la discusión y el consenso para lograr políticas públicas de prevención, la colaboración entre estados provinciales en materia de salud.



“Es importante ir corrigiendo las asimetrías que existen en las provincias. Siempre decimos que la inversión en salud es permanente y nunca alcanza. Cada peso es bien invertido en materia de salud pública”, sostuvo.



Para Valdés queda claro que la problemática se resuelve “dialogando, pensando en un país más justo y solidario, con inclusión e igualdad de oportunidades y en este caso, reivindicando el derecho a una mejor salud pública” y cerró sus conceptos remarcando que es “posible lograr un Estado eficiente para brindar el mejor servicio de salud pública a los ciudadanos”.



Mayor influencia y poder



Por su parte, Rubinstein resaltó que a través del COFESA “logramos generar un espacio de confianza, donde podemos discutir los asuntos que hacen a la agenda sanitaria de manera bastante transparente, eso es un activo que no debemos perder”. Afirmó al respecto que “debemos darle al COFESA un espacio de mayor influencia y poder, para comenzar a poner los temas de la salud pública en la agenda política nacional”, fruto del “consenso entre la Secretaría de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias, para poder empujar las decisiones que nosotros consideramos fundamentales”.



Por otra parte, el funcionario nacional contó que “estuvimos hablando de los cambios estructurales que necesita el sistema de salud en cuanto a financiamiento, organización, entrega de servicios, sustentabilidad, cómo conciliar los grandes objetivos de la Cobertura Universal para poder tener la sustentabilidad del financiamiento de los servicios de salud que nos está poniendo a prueba todos los días”.



El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, consideró a su turno que “es un honor para nosotros recibirlos en nuestra Provincia ante un hecho histórico en la salud”. De esta manera, “quisiera rendirles un humilde homenaje por el trabajo que realizan para nuestros comprovincianos optimizando la modernidad y el servicio humanitario”.



A su vez, subrayó la labor del ámbito del COFESA, que supo “poner en valor la resolución de los problemas de salud del país; más allá de los vaivenes que ocurren tenemos que trabajar para mantenerlo y desarrollarlo”, y finalmente mencionó que “es la primera vez que Corrientes tuvo su reconocimiento tras permanecer mucho tiempo fuera de las planificaciones de las políticas de Salud de la Nación, por eso quiero resaltar el pedido de que cada provincia contenga el apoyo y mirada de la Nación para responder a las demandas preexistentes”.



Temario



Luego de la apertura se dio paso al desarrollo de los temarios con sus respectivos exponentes, como la presentación de la provincia de Corrientes a cargo del ministro Cardozo; la presentación de los avances en la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), como así también en conectividad de la CUS. Se realizó además la presentación del Programa de Salud Familiar y Comunitaria; la política de medicamentos; y la presentación del Plan Nacional de Alimentación Saludable en la Infancia y Adolescencia (ASI), para la prevención del sobrepeso y obesidad en ese sector de la población; entre otros.