Conmoción en Colombia por el macabro asesinato de una niña

Viernes, 12 de julio de 2019

Ocurrió en Guaviare, en el sur de Colombia. Hay cinco detenidos. El presidente envió un mensaje.





Un crimen “abominable”, la “degradación del ser humano” y la “total pérdida de la moral”. Así describió el presidente de Colombia Iván Duque el asesinato de una niña de 10 años en el departamento de Guaviare, en el suroriente del país.



La niña Sharik Alejandra Buitrago Rayo había sido reportada como desaparecida la noche del miércoles en el municipio de El Retorno, a unos 30 km de la capital del departamento, San José del Guaviare, según le dijo a CNN en Español el coronel Benjamin Cáceres, comandante (e) de Policía de Guaviare.







Las investigaciones del hecho dieron cuenta de un video en el que se observaba a un sujeto adulto que se llevó a la niña.



El descenlace fue aterrador: horas más tarde de su desaparición, en la madrugada del jueves, la niña fue encontrada desnuda y muerta dentro de una basura al lado de una chatarrería, dijo Cáceres, quien aseguró que será Medicina Legal la que dé el dictamen si la menor fue violada.



Tras establecerse la muerte de la niña, una turba “enardecida” atacó al hombre, por lo que la Policía tuvo que protegerlo y trasladarlo a un centro de detención.



“Ese video se hizo viral y como es un pueblito, la gente sabe dónde vive cada quién. Llegaron al lugar de residencia. Nosotros [la Policía] llegamos también a realizar la captura… pero pues el pueblo estaba enardecido y molesto por esta novedad y atacaron a este individuo y le generaron unas lesiones en su humanidad”, dijo el comandante de la Policía.



El hombre, que no fue identificado por las autoridades, reconoció haber matado a la menor, dijo el comandante de la Policía a CNN en Español.



Al ser capturado por las autoridades el hombre inicialmente se identificó con la cédula de su hermano, pero Cáceres dijo que pudo establecerse que esa no era su identidad, y posteriormente se estableció que tenía varias denuncias “por delitos sexuales, por violencia intrafamiliar, por hurto” y “10 anotaciones” más por otros crímenes.



El hombre quedó a disposición de la justicia, según la Policía, y Medicina Legal investiga las causas de la muerte de la niña, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



“[Es] inaceptable que lista de niñas violentadas sexualmente y asesinadas siga creciendo”, dijo Juliana Pungiluppi, directora del ICBF. “Nos duele esta nueva víctima. No podemos seguir tolerando que más vidas de niños y niñas inocentes sean apagadas en hechos aberrantes y producto de la indolencia de los adultos”.