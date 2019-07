Habilitaron la candidatura provincial de Santiago Cúneo y Julio De Vido Viernes, 12 de julio de 2019 El periodista será el postulante del partido Dignidad Popular para la gobernación. El ex ministro de Planificación, preso en Marcos Paz, irá por una banca en Diputados.





La Junta Electoral bonaerense habilitó las candidaturas a gobernador y legisladores que presentó el Partido Dignidad Popular en la provincia de Buenos Aires: el periodista Santiago Cúneo será precandidato a gobernador con el ex titular del Inadi, Claudio Morgado, como vice; mientras que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, competirá por una banca en la Cámara de Diputados.



A un mes de las PASO, Cúneo cargó contra el Frente de Todos, al señalar que que "el 'todos' fue sin nosotros. Si hay alguien que les puede dar garantías de que vamos a ir por juicio y castigo, y por traición a la patria para los Macri y los Vidal, es quien les habla".





Si bien ratificó su apoyo a Cristina Kirchner, el ex conductor televisivo cuestionó a Alberto Fernández y a Axel Kicillof, con quien competirá en la provincia por el voto opositor a Mauricio Macri.





"La publicidad de Alberto (Fernández) me sonaba rara; lo veía con su perro en Puerto Madero, y él decía que es un tipo común. No termino de entender ese peronismo de yogurt light que reniega de de los trabajadores y del 17 de octubre", señaló días atrás en declaraciones a la prensa.





De Vido, en tanto, lleva más de 2 años detenido en el penal de Marcos Paz, condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once.



Para tener una foto de campaña juntos, Cuneo fue hasta los Tribunales Federales de Comodoro Py, en uno de los juicios que se le lleva adelante al ex ministro K.



En el segundo lugar de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires del espacio que encabeza Cuneo aparece Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido.