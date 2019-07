Messi disfruta de sus vacaciones en el Caribe

Viernes, 12 de julio de 2019

Tras la polémica participación en la Copa América de Brasil, "La Pulga" disfruta de sus vacaciones en una paradisíaca playa junto a su esposa y su tres hijos







"En el paraíso con ellos", escribió Antonela Roccuzzo y compartió una foto junto a Lionel Messi y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. De esta manera, La Pulga comenzó oficialmente sus vacaciones en el Caribe.



Luego de pasar unos días en su Rosario natal, el capitán del seleccionado argentino descansa junto a su familia en la paradisíaca playa de Antigua y Barbuda, lugar elegido para su luna de miel en 2017.





No fueron días fáciles para Lionel Messi. La definición de la Copa América de Brasil lo tuvo en el centro de la escena luego de que emitiera fuertes declaraciones contra la Conmebol.





La Pulga denunció corrupción y que el certamen estuvo armado para el anfitrión, que venció a la Argentina en semifinales con la polémica no intervención del VAR en jugadas muy puntuales.



El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no cobró dos penales claros sobre Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, bajo una llamativa omisión de la tecnología.





Pero el calvario no terminó ahí para el capitán argentino, ya que en el partido por el tercer puesto ante Chile fue expulsado de manera muy polémica tras un cruce con Gary Medel promediando el primer tiempo.



Aunque no agredió a su rival, el árbitro paraguayo Díaz De Vivar le sacó la tarjeta roja directa al rosarino, quien a modo de protesta no fue a la premiación para recibir la medalla de bronce.



Mientras se aguarda por una posible sanción de la Conmebol, por sus dichos post triunfo ante Chile, Lionel Messi primero tuvo un descanso en su Rosario natal, donde causó una revolución al visitar un shopping, y luego se dirigió al Caribe junto a su familia.



Esta no es la primera oportunidad que la familia Messi decide vacacionar en las paradisíacas playas del continente americano. El año pasado, tras quedar eliminado del Mundial de Rusia 2018, la Pulga decidió recargar energias en las Ilas Turcas y Caicos, que se encuentran entrre Cuba y República Dominicana.



Lionel Messi tendría previsto sumarse a la pretemporada con el Barcelona en un mes para disputar el tradicional trofeo Joan Gamper, luego de que el equipo español retorne a España tras una gira por Japón.



En su regreso a las prácticas en el elenco azulgrana el rosarino se encontrará con varias caras nuevas. La principal contratación es la de Antoine Griezmann, quien llega al club tras pagar la cláusula de rescisión de 120 millones al Atlético Madrid. Los catalanes también adquirieron las fichas de Frankie de Jong (75 millones de euros), Neto (26 millones) y Emerson (12 millones).