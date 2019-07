Un chico de 17 años murió tras atajar un penal Viernes, 12 de julio de 2019 Ramón Coronel se desvaneció producto del impacto y sufrió un paro cardiorrespiratorio camino al hospital de Reconquista. No había ambulancia en el lugar.



El fútbol está lleno de historias detrás de los protagonistas sin importar si son famosos o desconocidos, profesionales o amateurs, millonarios o humildes, y lamentablemente la de Ramón Ismael Coronel concluyó muy rápido y de manera trágica cuando el chico conocido como Piki para sus amigos y familiares atajó un penal con el pecho para su equipo Unión de Golondrina, se desvaneció luego del impacto y falleció camino al Hospital de Reconquista.



El evento se desarrollaba en Paraje San Manuel en el marco de la Fiesta Patronal donde cada 9 de julio celebran a la Virgen de Itatí. Más allá de la importancia y la alta concurrencia no había ambulancia en el lugar y los 50 kilómetros que separan ese sitio del centro de Reconquista, tuvieron que hacerlos en una camioneta particular. PIki ingresó a la guardia con un paro cardiorrespiratorio y no respondió a la reanimación según informó el portal local ReconquistaHoy.







Hasta el momento no se determinó la causa de la muerte porque para eso deberían recurrir a una autopsia, la que nadie solicitó. Pero el interrogante sobre qué hubiera ocurrido si habría una ambulancia en el lugar persiste. “Atajo Feliz su penal, alcanzó a festejar y cayó”, contó una prima.