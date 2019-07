“Esta es una oportunidad histórica de ratificar el camino”

Jueves, 11 de julio de 2019

Durante el acto desarrollado este jueves en el club San Martín, que fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, el intendente transmitió su optimismo con vistas a las PASO. “Consolidemos el cambio que va a marcar para siempre el desarrollo de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país”, instó.





El intendente capitalino Eduardo Tassano participó este jueves de la presentación de los precandidatos a diputados nacionales por la alianza ECO + Juntos por el Cambio con vistas a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), acto cuyo cierre estuvo a cargo del gobernador Gustavo Valdés.

En la oportunidad, Tassano transmitió su optimismo con vistas a las legislativas nacionales: “Estos son los hombres y mujeres que van a defender los intereses de los correntinos en el Congreso de la Nación”, afirmó.

En ese marco, el intendente capitalino consideró que el período eleccionario venidero, en el que los argentinos elegirán a su presidente, representa “una oportunidad histórica de ratificar el camino que iniciamos en 2015”. A su vez, invitó a la ciudadanía a “consolidar el cambio que va a marcar para siempre el desarrollo de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país”.

El salón Lapacho del club San Martín fue el lugar elegido para la presentación de Jorge Vara, Susana Benítez, Juan José Pepe Fernández Affur y Carla Vallone, precandidatos a diputados nacionales por ECO + Juntos por el Cambio (Lista 502A - Verde), que acompaña a la boleta de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto (135 Lista A), precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente.

Tassano estuvo en primera fila, frente a la mesa principal, junto al vicegobernador y titular de Proyecto Corrientes, Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados y titular de ELI, Pedro Cassani; el senador provincial y presidente de la UCR provincial, Ricardo Colombi; y el viceintendente y presidente del Comité Capital de ELI, Emilio Lanari; entre otras autoridades.



“HOY, SOMOS PARTÍCIPES DE UN GOBIERNO FEDERAL”

El gobernador, quien estuvo a cargo del cierre del acto, contagió a los presentes su empuje con vistas a un nuevo período electoral, así como lo ha hecho poco tiempo atrás, en la campaña correspondiente a las legislativas provinciales y municipales.

“Competimos con otras listas que tienen prestigio, nombre y trabajo. Cada una de las listas que ponemos, las ponemos a consideración de los correntinos”, dijo en primer lugar.

“Tenemos el deber de definir el futuro de los correntinos y los argentinos. Hay dos proyectos muy claros y nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y qué pasó en los últimos tiempos. Antes, el Gobierno nacional azotaba a Corrientes, y nosotros dimos pelea para seguir de pie y lo conseguimos”, diferenció Valdés. “Hoy, la situación ha cambiado y somos partícipes de un gobierno verdaderamente federal”, contrastó inmediatamente.

En ese sentido, el gobernador confió en continuar por el camino del desarrollo, trabajando para ello de forma mancomunada con el Gobierno nacional, a través de la gestión liderada por el presidente Macri. “No podemos volver al pasado; tenemos que seguir por la senda del progreso, abiertos al mundo. Estamos juntos para seguir cambiando el rumbo, no solo de Corrientes sino de la Argentina”, aseguró el mandatario provincial.

“Vayamos a hablar con cada vecino, es una responsabilidad de todos seguir impulsando este cambio, explicarlo para no volver al pasado”, instó Valdés, sobre el final de su discurso. “Esta es nuestra oportunidad y vamos a trabajar para ello”, ratificó.



“SE PONE EN JUEGO EL PRESENTE Y EL FUTURO DE CORRIENTES”

La primera oradora de la jornada fue Carla Vallone, precandidata a diputada nacional en 4º orden. “Tenemos oportunidades de ser oídos, de ser escuchados, de poder expresar nuestras ideas. Lo que se pone en juego el 11 (de agosto) es el presente y el futuro de Corrientes, una provincia que durante mucho tiempo fue discriminada por el Gobierno nacional por no comulgar políticamente”, recordó. “Acá hay un grupo de hombres y mujeres que van a defender con uñas y dientes a nuestra provincia”, diferenció luego.



“AHORA, EL GOBIERNO NACIONAL NOS RECONOCE”

Por su parte, Pepe Fernández Affur -precandidato a diputado nacional en 3º término- recalcó que “pasamos doce años de estar abandonados por el Gobierno nacional y hace cuatro años tenemos un Gobierno nacional que nos reconoce”.

Entre otras consideraciones, el diputado provincial por ECO transmitió sus valoraciones acerca de los próximos comicios legislativos nacionales, y lo que ello repercutirá para la provincia: “Será primero Corrientes, primero Corrientes, primero Corrientes. Siempre”, reiteró.



REAFIRMACIÓN DE “IR AL CONGRESO CON COMPROMISO”

A su turno, la precandidata a diputada nacional en 2º orden, Susana Benítez, también mantuvo un discurso optimista y efusivo: “Queremos llevar los sueños y anhelos de los correntinos al Congreso de la Nación”, afirmó. “Los correntinos no nos doblegamos al pasado, al atraso. Estas elecciones tienen que llevar como característica principal el compromiso. Vamos a ir con compromiso al Congreso de la Nación”, ratificó.

En ese sentido, la ministra de Educación hizo hincapié en la fuerte convicción de ser fieles representantes de los correntinos en la Cámara de Diputados nacional, trabajando mancomunadamente con la gestión gubernamental en Corrientes, encabezada por Valdés: “Tenemos que representarlos y hacer oír su voz”, expuso, tras lo cual añadió que “no podemos dejar de apoyar al Gobierno provincial, desde todo punto de vista”.



“ESTA SENDA ES LA CORRECTA”

A su turno, Jorge Vara, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por ECO + Juntos por el Cambio, enfatizó en la importancia de trabajar responsablemente y priorizando lo colectivo por sobre cualquier individualismo. “Con la misma responsabilidad que asumí en 2010 la gestión frente al Ministerio de Producción, voy a hacerlo en el Congreso Nacional. La responsabilidad pública está por encima de los intereses privados”, resaltó.

“Se abre otra etapa y pondré todo de mí. Si logramos desarrollo, podemos lograr inclusión y sostenerla en el tiempo”, aseveró el ministro de Producción. “No tengo dudas de que la senda que viene marcando este gobierno es la correcta. No podemos volver atrás”, manifestó.